Kim Boutin gagne au 1500 mètres à la Coupe du monde de Salt Lake City

Kim Boutin a gagné l’or au 1500 mètres à sa première sortie de la saison sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste, samedi.

Boutin a devancé la Néerlandaise Suzanne Schulting et la Chinoise Han Yutong en finale.

La Sherbrookoise a terminé la course en 2 minutes 22,061.

«Ç’a été une super belle finale, a dit Boutin. À trois tours à faire, j’étais en troisième place, mais ç’a été pour moi un bon défi de dépassements. J’ai été forcée d’aller à l’extérieur puis ç’a été vraiment excitant pour moi. D’habitude, c’est l’inverse qui se passe; je suis en avant et on me dépasse à la ligne d’arrivée. Je suis très satisfaite.»

De son côté, Courtney Sarault a remporté la finale B.

Chez les hommes, Charles Hamelin a terminé au pied du podium au 1500 m. Le Russe Semen Elistratov a triomphé, devant le Sud-Coréen Kim Dong Wook et le Russe Alexander Shulginov.

Au relais mixte 2000 m, le Canada a conclu l’épreuve en queue de peloton, en cinquième position. Le quatuor de l’unifolié était composé de Sarault, Rikki Doak, Cédrik Blais et William Dandjinou.