Trois mois de convalescence pour Stephen Curry

Los Angeles — Le joueur étoile des Warriors de Golden State Stephen Curry a été opéré pour une fracture à la main gauche, et en conséquence il ratera trois mois d’activités. L’organisation a précisé vendredi que Curry devrait complètement se rétablir de cette blessure. Le détenteur de deux titres de joueur par excellence de la NBA s’est fracturé la main mercredi, lors du match de saison régulière perdu contre Phoenix (121-110), quand le pivot des Suns, Aron Baynes, s’était écrasé de tout son poids dessus. Le leader des Warriors ne refoulera donc pas les parquets avant février au plus tôt. L’absence de Curry s’ajoute à celle encore plus longue de Klay Thompson, qui soigne, lui, une rupture des ligaments croisés du genou gauche, et au départ à Brooklyn de Kevin Durant, qui formait la dernière pièce du « Big 3 » des Dubs.