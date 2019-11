Max Domi marque en prolongation et le Canadien bat les Golden Knights

Max Domi a joué les héros en prolongation et le Canadien de Montréal a effacé un retard de deux buts en troisième période avant de vaincre les Golden Knights de Vegas 5-4, jeudi.

Domi a fait mouche après 26 secondes de jeu en supplémentaire. Il a profité d’une remise de Jeff Petry pour se présenter seul devant Marc-André Fleury, qu’il a déjoué entre les jambières.

Tomas Tatar et Brendan Gallagher avaient permis au Canadien de prolonger le débat, profitant de bonds favorables tard en troisième période. Cody Glass et Mark Stone avaient donné les devants 4-2 aux Golden Knights plus tôt dans le dernier tiers.

Phillip Danault et Jonathan Drouin ont aussi touché la cible pour le Canadien (7-4-2), qui avait défait les Coyotes de l’Arizona 4-1 la veille. Keith Kindaid a effectué 31 arrêts. Il a d’ailleurs gagné un premier match en trois sorties avec le Canadien cette saison (1-1-1).

William Karlsson et Alex Tuch ont été les autres buteurs des Golden Knights (8-5-1), qui n’avaient pas joué depuis dimanche. Fleury a repoussé 25 lancers.

Danault a ouvert le pointage après 2:35 de jeu, profitant d’un retour après un lancer de Shea Weber pour marquer son cinquième but de la saison.

Karlsson a créé l’égalité à 14:35. Jonathan Marchessault a tenté un dégagement, mais le défenseur du Canadien Victor Mete a touché à la rondelle sans la maîtriser, ce qui a permis à Karlsson de se présenter seul devant Kinkaid. Karlsson a marqué grâce à un tir précis.

Tuch a donné les devants aux locaux avec 23,2 secondes à écouler à la première période. Il a profité d’une longue remise de Nate Schmidt pour s’échapper et il a déjoué Kinkaid entre les jambières. Le gardien du Canadien a mal paru sur la séquence.

Drouin a créé l’égalité à 9:40 du deuxième tiers. Il a été crédité de son septième but de la saison quand le défenseur des Golden Knights Brayden McNabb a accidentellement poussé le disque derrière la ligne des buts après un beau geste de Drouin devant Fleury.

Glass et Stone ont relancé les Golden Knights en troisième période. Glass a profité d’une passe de Cody Eakin pour rompre l’égalité à 4:21, puis Stone a creusé l’écart quand sa remise vers le devant du filet a touché le patin de Petry avant de terminer sa course dans le but. Sur la séquence, Max Pacioretty a été crédité d’un 500e point en carrière dans la LNH.

Tatar a rendu les choses intéressantes, quand une rondelle a frappé son corps avant de franchir la ligne des buts. Puis, Gallagher a permis au Canadien de compléter la remontée avec 1:58 à faire, après que Kinkaid eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Fleury n’a pas été chanceux, alors qu’une remise de Joel Armia vers le devant du filet a atteint le patin de Gallagher, puis celui de son défenseur McNabb avant d’aboutir dans l’objectif. Domi a ensuite couronné la remontée du Tricolore.

Avant la rencontre, l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a annoncé que le centre Jesperi Kotkaniemi souffrait d’une blessure à l’aine. Jordan Weal a été inséré dans la formation du Tricolore, tandis que Nick Suzuki a pris la place de Kotkaniemi au centre du troisième trio.

Le Canadien terminera son voyage de trois rencontres avec un arrêt à Dallas, samedi, pour y affronter les Stars.