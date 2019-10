Shapovalov surprend Fognini mais Raonic s’incline au Masters de Paris

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au troisième tour du Masters de Paris après avoir signé une première victoire face à un joueur du top 15 depuis mars dernier.

L’Ontarien de 20 ans a réalisé cet exploit en éliminant l’Italien Fabio Fognini, 11e tête de série, sur le score de 3-6, 6-3, 6-3, mercredi. « Je suis très satisfait de la victoire aujourd’hui, a confié Shapovalov. Fabio a connu une saison incroyable. Battre un joueur de sa trempe, ça m’apporte toute une dose de confiance et ça m’indique où en est mon jeu. »

Shapovalov, 28e joueur mondial, disputera son prochain match contre l’Allemand Alexander Zverev, classé 6e. Shapovalov sera à la recherche d’une première victoire face à Zverev, contre lequel il a perdu leurs trois premières rencontres. « C’est un grand joueur, a admis Shapovalov à propos de Zverev. Il est très solide aux deux extrémités du terrain. Il dispose d’un puissant service. Je vais devoir le bousculer, et profiter de chacune de mes occasions. »

Raonic éliminé

Par ailleurs, son compatriote Milos Raonic n’a pas connu autant de succès, s’inclinant en trois manches de 6-7 (5), 7-5, 4-6 face à l’Autrichien Dominic Thiem, 5e tête de série. Thiem a réussi son seul bris du troisième set pour se donner une avance de 5-4 avant de mettre fin à l’affrontement à son service sur le jeu suivant.

L’Autrichien, qui a remporté l’Omnium Erste Bank à Vienne dimanche dernier pour obtenir son cinquième titre cette saison sur le circuit de l’ATP affrontera au prochain tour Grigor Dimitrov. La septième tête de série, Stefanos Tsitsipas, a atteint le troisième tour beaucoup plus facilement. Il a décoché 13 as et n’a pas dû sauver la moindre balle de bris, filant vers une victoire de 7-6 (3), 6-3 contre Taylor Fritz. Le Grec, qui est âgé de 21 ans, croisera le fer au prochain tour avec Alex de Minaur, un Australien âgé de 20 ans qui s’est incliné devant Roger Federer en finale du tournoi en salle de Bâle dimanche.

Federer est absent du tournoi, contrairement au favori Novak Djokovic et au no 2 mondial Rafael Nadal qui seront en action un peu plus tard mercredi au deuxième tour. Le Serbe a rendez-vous avec Corentin Moutet, tandis que « Rafa » doit affronter le Français Adrian Mannarino. Un autre gros cogneur, la 15e tête de série, John Isner — le finaliste en 2016 —, a plié l’échine 7-6 (5), 7-6 (4) devant le Chilien Cristian Garin, en dépit de ses 25 as.

De Minaur a surpris la neuvième tête de série Roberto Bautista Agut 7-6 (2), 7-6 (1), tandis que Dimotrov se chargeait de David Goffin 7-5, 6-3.

Pour sa part, le Français Gaël Monfils est venu à bout de son compatriote Benoît Paire 6-4, 7-6 (4).

Nadal pourrait s’adjuger le premier rang mondial à la fin de la saison pour la cinquième fois de sa carrière s’il remporte ce tournoi en salle pour la première fois.

Djokovic, qui a triomphé à quatre reprises à Paris, tentera de son côté de terminer la saison au premier échelon mondial pour la sixième fois de sa carrière.