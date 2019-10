Un premier long voyage crucial pour le Canadien

Après quelques courtes aventures sur les patinoires adverses, le Canadien passe une première semaine complète à l’étranger avec des arrêts en Arizona, à Las Vegas et à Dallas. Il s’agit d’une occasion pour les quelques nouveaux venus de tisser des liens avec leurs coéquipiers, et pour l’équipe de faire voile vers le succèes.

La formation montréalaise a mis fin à une courte série de deux défaites en battant les redoutables Maple Leafs de Toronto samedi. Elle s’est envolée lundi vers l’Arizona après l’entraînement.

Le Tricolore affrontera les Coyotes mercredi, les Golden Knights jeudi et les Stars samedi, avant de rentrer à Montréal.

« Ce sera un très bon test et c’est bon pour l’esprit d’équipe, a mentionné le centre Phillip Danault avant le départ de l’équipe. C’est notre premier vrai voyage et nous voulons le commencer en force. »

« Les Coyotes sont une bonne équipe. Ils travaillent fort. De notre côté, nous voulons faire preuve de constance. Nous voulons nous donner une chance de gagner chaque soir. Pour y parvenir, nous devons travailler pendant 60 minutes. »

Avant les matchs de lundi, les Coyotes avaient accordé seulement 22 buts en 10 rencontres, le plus faible total à travers la LNH. Les Golden Knights et les Stars se classaient aussi parmi les douze premières équipes au chapitre de la moyenne des buts alloués par match.

« Nous allons devoir minimiser les erreurs et plutôt forcer l’autre équipe à en commettre en plus d’en profiter, a prévenu l’entraîneur-chef Claude Julien. Ce sont trois matchs difficiles. Arizona joue bien. Nous savons tous que Vegas est une bonne équipe. Et il n’est jamais facile de gagner à Dallas. Ce sont trois matchs qui vont nous pousser à être au sommet de notre forme. »

Si jamais le Canadien parvient à obtenir de bons résultats pendant ce voyage, Julien a espoir de voir ces succès faire boule de neige.

« Quand vous jouez trois ou quatre matchs d’affilée à l’étranger et que vous avez du succès, ça peut vous donner un élan, vous aider à prendre confiance, parce que ce n’est jamais facile de gagner à l’étranger », a-t-il noté.

De nombreuses retrouvailles

Plusieurs joueurs du Canadien vivront des retrouvailles pendant ce voyage. Max Domi, Jordan Weal et Nick Cousins sont tous arrivés à Montréal au cours des 16 derniers mois après des séjours avec les Coyotes. Tomas Tatar et Nick Suzuki ont été acquis en septembre 2018 des Golden Knights dans l’échange impliquant Max Pacioretty.

Même s’il n’a jamais joué un match régulier avec les Golden Knights, Suzuki espère faire bonne impression jeudi.

« J’ai hâte à ce match », a admis l’Ontarien âgé de 20 ans, qui avait été choisi 13e au total par les Golden Knights en 2017, devenant le deuxième joueur repêché par l’équipe dans son histoire.

Suzuki a enfilé deux fois l’uniforme des Golden Knights lors du calendrier préparatoire en 2017, mais ces deux matchs avaient eu lieu à l’étranger.

« Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer à Vegas quand j’étais là-bas, mais ça devrait être une soirée amusante. […] Je serai toujours reconnaissant envers cette équipe puisqu’elle m’a repêché. J’ai pu faire partie des débuts de son histoire », s’est-il remémoré.

Suzuki, qui est cochambreur avec Cale Fleury, espère aussi profiter de ce voyage pour continuer à s’intégrer au sein du Canadien hors de la patinoire.

« Je pense que nous allons tenter d’aller voir un match de basketball, ce qui serait la première fois pour moi, a-t-il raconté. Ce sera agréable d’être avec les gars à l’hôtel, de sortir le soir pour aller manger et tisser des liens. J’apprends toujours à connaître mes coéquipiers. »

Suzuki a d’ailleurs précisé que sa console de jeux vidéos allait rester dans le condo qu’il partage avec Fleury à Montréal. Après tout, il serait plus difficile de tisser des liens en restant dans sa chambre à jouer.