Shapovalov passe au tour suivant à Paris

Paris — Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au deuxième tour du Masters de Paris à la suite de l’abandon de son adversaire. Le Français Gilles Simon s’est blessé à la cuisse et a dû abandonner au moment où les deux joueurs étaient à égalité 2-2 dans la première manche. Shapovalov a maintenant rendez-vous avec l’Italien Fabio Fognini au deuxième tour. Classé au 28e rang mondial, Shapovalov a battu Fognini à leur seule confrontation l’année dernière à la Coupe Rogers. Le joueur de 20 ans vient de savourer la première victoire de sa carrière au circuit de l’ATP à l’omnium de Stockholm plus tôt ce mois-ci. Milos Raonic, l’autre Canadien inscrit au tableau principal à Paris, affrontera l’Autrichien Dominic Thiem, no 5, au deuxième tour, mercredi.