Des agences antidopage visées par des pirates

Paris — Microsoft a fait état mardi d’« importantes cyberattaques », attribuées à une entité associée à Moscou, contre une quinzaine d’agences antidopage et sportives dans le monde, peu avant une décision de l’Agence mondiale antidopage (AMA) sur d’éventuelles sanctions contre la Russie. Le géant informatique américain a « récemment détecté d’importantes cyberattaques », qui ont visé depuis la mi-septembre « au moins 16 organisations antidopage et sportives, nationales et internationales », a annoncé Tom Burt, vice-président de Microsoft, chargé de la sécurité, sur un blogue officiel. « Certaines ont réussi, mais la majorité ont échoué. » Sollicité par l’AFP, le patron de l’agence américaine antidopage (USADA), Travis Tygart, a confirmé qu’il y avait « des preuves de ce qu’ils appellent dans l’industrie une attaque par force brute [destinée à deviner des mots de passe] », mais a ajouté qu’« il n’y a pas eu de brèche ».