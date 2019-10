Victoires ardues pour Barty et Osaka en finales de la WTA

Shenzhen — La favorite Ashleigh Barty s’est relevée après avoir concédé la première manche et a vaincu la Suissesse Belinda Bencic 5-7, 6-1, 6-2 lors d’un match du volet préliminaire des Finales de la WTA dimanche. Cette victoire de Barty est sa 53e de la saison, ce qui place l’Australienne au deuxième rang à ce chapitre. Plus tôt en journée, la Japonaise Naomi Osaka a remporté un 11e match consécutif, défaisant la Tchèque Petra Kvitova 7-6 (1), 4-6, 6-4. Championne des Internationaux d’Australie face à Kvitova en janvier, Osaka s’est présentée à Shenzhen après avoir remporté les deux derniers tournois auxquels elle a participé, à Osaka, au Japon, et à Pékin, en Chine. Lundi, la Canadienne Bianca Andreescu croisera le fer avec la Roumaine Simona Halep.