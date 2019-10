L’Afrique du Sud accède à la finale du Mondial de rugby

Yokohama — Dans un match qui ne passera pas à l’histoire, l’Afrique du Sud a remporté une difficile victoire de 19-16 contre le Pays de Galles en demi-finale de la Coupe du monde de rugby, dimanche à Yokohama. À la suite de ce triomphe, les « Springboks » se sont qualifiés pour la grande finale, samedi prochain, contre l’Angleterre. Il s’agira d’une reprise de leur duel de 2007, à Paris, gagné 15-6 par l’Afrique du Sud pour le deuxième titre de son histoire, et son plus récent. Comme ce fut le cas il y a 12 ans, les Sud-Africains feront appel à leur robustesse, à leur efficacité lors des phases arrêtées et à leur structure de jeu pour essayer de remporter le prix suprême.