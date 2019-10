Le Canadien défait les Maple Leafs 5-2

Le Canadien a retrouvé sa fougue des bons soirs, samedi, et il a profité d’une performance de deux buts de Jonathan Drouin pour vaincre les Maple Leafs de Toronto 5-2.

Drouin a connu sa sixième soirée de buts en carrière, marquant chaque fois en échappée. La seule tache au tableau de la formation montréalaise a été un huitième but accordé dans la dernière minute d’une période cette saison, ce qui a donné des ailes aux Maple Leafs pendant le deuxième vingt.

Joel Armia a récolté un but et une aide, tandis que Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont été les autres buteurs du Canadien (5-4-2), qui a mis fin à une courte série de deux défaites. Carey Price a effectué 29 arrêts.

Jake Muzzin et Andreas Johnsson ont touché la cible pour les Maple Leafs (6-5-2). Michael Hutchinson a stoppé 33 lancers.

Le Canadien a commencé la rencontre sur les chapeaux de roues et il a ouvert le pointage après 7:43 de jeu. Tomas Tatar a profité d’un retour pour remettre à Gallagher, qui a marqué sur sa deuxième tentative. Drouin a ensuite creusé l’écart à 12:34, grâce à une belle feinte vers son revers alors qu’il était en échappée.

Cale Fleury a obtenu une chance en or de marquer un premier but dans la LNH avec un peu plus de quatre minutes à faire en première période, mais il a raté la cible à la suite d’une passe transversale de Drouin pendant une punition à retardement contre les Leafs. Les tirs étaient de 19-4 à l’avantage du Canadien et les Maple Leafs n’avaient pas atteint le filet en 11 : 22 de jeu quand ils ont réduit l’écart avec 16 secondes à écouler au premier vingt. Muzzin a fait mouche sur une remise de Mitch Marner.

Peut-être en vertu de ce but en fin de période, les Leafs ont présenté un bien meilleur visage au retour de l’entracte et ils ont créé l’égalité à 5:52. Johnsson a fouetté du revers une rondelle libre devant le filet de Price.

Gallagher est passé à quelques centimètres de relancer le Canadien, mais son tir a atteint la barre transversale alors qu’il était en échappée. Price a ensuite réussi un arrêt important contre Alexander Kerfoot, qui avait été oublié devant le filet des locaux.

Armia a relancé le Canadien après sept secondes de jeu en troisième période, un but marqué en avantage numérique. Armia s’est échappé en poussant le disque derrière Muzzin après la mise au jeu au centre de la patinoire.

Drouin a permis aux partisans du Canadien de souffler un peu en marquant son deuxième but du match à 7:40, encore une fois en échappée. Suzuki a ensuite porté le coup de grâce à 11:53, profitant d’une remise de Nate Thompson lors d’une attaque à deux contre un. Le défenseur Mike Reilly avait été inséré dans la formation par l’entraîneur Claude Julien, à la place de Brett Kulak.

Le Canadien passera la prochaine semaine à l’étranger. Il affrontera les Coyotes de l’Arizona mercredi, les Golden Knights de Vegas jeudi et les Stars de Dallas samedi.