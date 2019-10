Andreescu a rendez-vous avec Halep en lever de rideau des Finales de la WTA

Bianca Andreescu disputera le premier match de sa carrière aux Finales de la WTA contre Simona Halep — une confrontation qui devrait faire les manchettes au Canada et en Roumanie.

Le tirage au sort de ce tournoi doté d’une bourse de 14 millions $US place la Canadienne Andreescu dans le groupe violet avec la Roumaine Halep, la Tchèque Karolina Pliskova et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La famille Andreescu est roumaine et la jeune joueuse de 19 ans a passé une partie de son enfance dans ce pays. Elle a mentionné qu’elle avait suivi la carrière de Halep dans sa jeunesse.

Andreescu est la quatrième tête de série de cette compétition qui réunit les huit meilleures joueuses du circuit. Halep est la no 5. Elles sont également les gagnantes des deux plus récents tournois du Grand Chelem, Halep s’imposant à Wimbledon et Andreescu ayant eu raison de Serena Williams aux Internationaux des États-Unis.

Pliskova, tête de série numéro 2, est la joueuse le mieux classée du groupe violet. Andreescu a remporté son seul match contre Pliskova en battant celle-ci en quarts de finale de la Coupe Rogers à Toronto en août, avant de s’imposer en finale du tournoi.

Andreescu a également un palmarès de 1-0 contre Svitolina, l’ayant vaincue en demi-finale à Indian Wells, en Californie, avant de remporter ce tournoi en mars.

Le groupe rouge comprend l’Australienne Ashleigh Barty, no 1, la Japonaise Naomi Osaka, no 3, la Tchèque Petra Kvitova, no 6, et la Suissesse Belinda Bencic, no 7.

Après une phase de poules, les deux meilleures joueuses de chaque groupe se retrouveront en demi-finales.

En double, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu sont classées quatrièmes.

Le tournoi commence dimanche.