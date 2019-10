Tennis à Vienne: retrait d’Auger-Aliassime et défaite de Shapovalov au 1er tour

Il n’y a plus aucun joueur canadien en lice à l’Omnium Erste Bank.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait avant le début de son match de premier tour, mercredi, au tournoi de tennis de Vienne. Le Québécois âgé de 19 ans s’est blessé à la cheville gauche lors de l’entraînement selon ce que rapportent les dirigeants du tournoi. La sixième tête de série devait affronter le Russe Andrey Rublev.

Cette blessure subie par Auger-Aliassime l’a forcé à modifier son calendrier des prochaines semaines. Il a annoncé mercredi après-midi qu’il se retirait du Masters de Paris, en novembre. Pour l’instant, sa participation aux Finales Next Gen de l’ATP et aux Finales de la Coupe Davis n’est pas remise en cause.

Un autre jeune Canadien, l’Ontarien Denis Shapovalov, a quant à lui perdu son match de premier tour contre Pablo Carreno Busta, 34e raquette mondiale. L’Espagnol a remporté le match en deux manches, 6-3, 7-5. Shapovalov a décoché 10 as, mais n’a placé sa première balle en jeu que 47 % du temps. Carreno Busta a été beaucoup plus efficace à ce chapitre, avec un taux de réussite de 85 %, et il a remporté 87 % de ses points dans de telles circonstances.