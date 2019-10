Le Wild défait le Canadien 4 à 3

Zach Parise a profité d’une passe savante de Jazon Zucker pour dénouer l’impasse en troisième période et le Wild du Minnesota a vaincu le Canadien de Montréal 4-3, dimanche soir, au Xcel Energy Center.

Un peu plus de quatre minutes après que Brad Hunt eut ramené les deux équipes à la case départ, Zucker s’est amené dans le territoire du Tricolore et a réussi à faire traverser la rondelle entre plusieurs bâtons jusqu’à Parise. L’attaquant du Wild a dégainé à la réception pour tromper la vigilance de Keith Kinkaid dans la lucarne. Le Canadien (4-3-2), qui disputait un deuxième match en deux jours, a connu une performance inconstante et a écopé plusieurs mauvaises pénalités qui ont ouvert la porte à une équipe qu’il avait facilement battue 4-0, jeudi soir, au Centre Bell.

« En première période, notre gardien nous a donné une chance de gagner, a mentionné l’entraîneur-chef de la formation montréalaise, Claude Julien. Nous avons connu une bonne deuxième et nous avons bien commencé la troisième, mais une pénalité en zone offensive nous a fait mal. Sur le dernier but, notre repli défensif n’était pas assez bon et ça nous a coûté le match. »

Zucker a ajouté un but, tout comme Marcus Foligno. Mikko Koivu s’est fait complice de deux buts du Wild (2-6-0), qui a touché la cible en avantage numérique à deux reprises. Le gardien Devan Dubnyk a joué de malchance à deux occasions, mais il a gardé le fort pendant que son équipe travaillait à remonter la pente au troisième engagement. Dubnyk a effectué 30 arrêts pour la formation du Minnesota, qui avait perdu ses deux dernières sorties.

Phillip Danault a marqué deux buts tandis que Tomas Tatar a trouvé le fond du filet en avantage numérique. Kinkaid a conclu la rencontre avec 29 arrêts devant la cage du Bleu-blanc-rouge, qui a vu sa série de deux victoires prendre fin. « Je me sentais bien pendant la période d’échauffement et j’essayais simplement de garder les choses serrées, surtout après ce qu’ils avaient vécu à Montréal, a expliqué Kinkaid. Nous sommes mieux sortis en deuxième et en troisième période après avoir laissé passer la tempête en première. Malheureusement, nous n’avons pas gagné. »

Erreurs mentales

Les hommes de Claude Julien retourneront à Montréal, où ils accueilleront les Sharks de San Jose, jeudi soir. « Il y a eu des petites erreurs mentales qui ont coûté des buts, mais je trouve que nous avons quand même bien travaillé en tant qu’équipe, a déclaré Danault. C’était une question de bonds favorables et ils ont été en mesure d’en profiter. »

C’est le Wild qui a été le plus énergique en première période, alors que le Canadien ne semblait pas se douter que le match était commencé. Kinkaid a réalisé plusieurs arrêts de qualité, mais lors d’un avantage numérique, il n’a rien pu faire sur une belle déviation de Zucker, posté seul dans l’enclave.

Dominé 19-7 au chapitre des tirs après 20 minutes de jeu, le Tricolore s’est fait ouvrir la porte lors d’une supériorité numérique. Tatar a sauté sur un retour de lancer de Jeff Petry pour envoyer la rondelle dans un filet laissé libre. Seulement 16 secondes plus tard, Danault a donné les devants aux siens en trouvant une petite brèche entre le patin droit de Dubnyk et le poteau.

L’équipe locale n’a pas abandonné et elle a nivelé la marque avant de rentrer au vestiaire pour le deuxième entracte. Eric Staal a envoyé le disque vers la cage de Kinkaid et Foligno, laissé sans surveillance, n’a eu qu’à compléter la manoeuvre alors qu’il ne restait que 15 secondes à écouler. Le Canadien s’est à nouveau propulsé en avant par un but quand Brendan Gallagher a décoché un tir que Dubnyk a bloqué avec son bouclier. La rondelle a toutefois touché Danault, qui fonçait au filet, avant de terminer son élan au fond du filet.