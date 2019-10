Le Canadien se paie une fois de plus les champions en titre de la coupe Stanley

L’avantage numérique a offert deux buts au Canadien de Montréal, qui a vaincu les Blues de St. Louis par la marque de 5-2, samedi après-midi, au Enterprise Center.Après n’avoir marqué que 31 buts en avantage numérique lors de la campagne 2018-19, le pire total de la LNH, le Tricolore a inscrit ses septième et huitième filets avec un joueur en plus en huit matchs cette saison.

Le Canadien a touché la cible en supériorité numérique pour une troisième partie consécutive.

Le Bleu-blanc-rouge a profité de l’occasion pour battre les champions en titre de la coupe Stanley pour une deuxième fois en sept jours et il a signé une première victoire à St. Louis depuis le 24 février 2015.

Jordan Weal et Jonathan Drouin ont complété de belles passes pour trouver le fond du filet en avantage numérique tandis que Brendan Gallagher, Nick Suzuki et Shea Weber, dans une cage déserte, ont ajouté un but pour le Canadien (4-2-2), qui a gagné un deuxième match consécutif.

Carey Price a également eu son mot à dire dans la victoire des hommes de Claude Julien. Price a repoussé 32 rondelles et il a effectué plusieurs arrêts importants, notamment lors de deux désavantages numériques au premier engagement.Jaden Schwartz et David Perron ont été les seuls joueurs des Blues (3-2-3) à tromper la vigilance du gardien du Canadien.

Jake Allen a conclu la rencontre avec 20 arrêts, mais le mauvais but qu’il a alloué à Gallagher a fait tourner le vent.

Le Tricolore sautera à nouveau sur la glace dimanche, lorsqu’il rendra visite au Wild du Minnesota, une équipe qu’il a blanchie 4-0 jeudi, au Centre Bell.

Le Canadien a connu un bon début de match et il a ouvert le pointage dès la sixième minute de jeu. Weal a fait sentir sa présence en remplacement de Joel Armia, blessé pendant la période d’échauffement, et il a complété un tic-tac-toe amorcé par Tomas Tatar et Max Domi.

La formation de St. Louis n’a pas mis de temps avant de niveler la marque. Seulement 71 secondes après le but de Weal, Schwartz a sauté sur un retour de lancer d’Alex Pietrangelo et il a effectué un demi-tour avant de battre de vitesse Price. Le gardien du Canadien a toutefois fermé la porte en fin de première période pour préserver l’égalité de 1-1.

Le deuxième vingt s’est amorcé sur les chapeaux de roues pour les visiteurs, alors que Gallagher a reçu un cadeau d’Allen dès la sixième seconde pour donner les devants aux siens. Le tir bas en provenance de la ligne bleue a été redirigé dans le filet par le gardien des Blues.

Alors que le Canadien jouait avec un homme en plus, quelques minutes plus tard, Drouin a accepté une superbe passe de Jesperi Kotkaniemi avant de décocher un puissant tir sur réception qui n’a donné aucune chance à Allen.

À la mi-chemin de l’engagement, Suzuki a également utilisé un lancer sur réception rapide pour battre le gardien adverse dans le haut du filet. Le reste du match a été l’affaire de Price et de sa défensive.

Perron a fait bouger les cordages dans la dernière minute de jeu, mais Weber a planté le dernier clou dans un filet désert.

Par ailleurs, le défenseur Christian Folin a remplacé la recrue Cale Fleury à la ligne bleue du Tricolore. L’équipe n’a pas précisé la nature de la blessure à Fleury, mais Julien a toutefois été rassurant dans son cas.