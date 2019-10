Le Lightning défait le Canadien 3-1

Le Lightning de Tampa Bay n’a pas joué son meilleur hockey, mais ce fut suffisant pour vaincre le Canadien de Montréal 3-1, mardi au Centre Bell.

Les champions du trophée des Présidents avec 62 victoires la saison dernière, ce qui égalait un record de la LNH, ont fait le nécessaire pour s’imposer grâce à une bonne deuxième période.

De son côté, le Canadien a connu des hauts et des bas. Il a été victime de l’opportunisme du Lightning, mais n’en a peut-être pas fait suffisamment pour compliquer le travail du gardien Andrei Vasilevskiy.

Steven Stamkos a amassé un but et une aide, tandis que Braydon Coburn et Tyler Johnson ont aussi touché la cible pour le Lightning (3-2-1), qui présente un dossier de 9-2-2 contre le Canadien depuis le début de la saison 2016-17. Nikita Kucherov a récolté deux aides et Vasilevskiy a stoppé 33 lancers.

Jeff Petry, en première période, a été l’unique buteur du Canadien (2-2-2). Carey Price a effectué 19 arrêts.

Le Lightning a manqué de mordant en début de match, mais le Canadien n’a pas été en mesure de pleinement en profiter.

Petry a ouvert la marque grâce à un tir sur réception à 15:46 en avantage numérique, mais les dommages auraient pu être plus importants. Vasilevskiy a stoppé un tir embêtant de Jonathan Drouin et il a aussi été alerte pour récupérer une rondelle libre dans sa zone, après que Joel Armia eut tenté de le battre de vitesse en contournant son filet.

Le Lightning a finalement retrouvé ses repères tard en première période et a créé l’égalité avec sept secondes à écouler, au terme d’une longue présence dans le territoire du Tricolore. Les joueurs du Canadien ont été coincés sur la glace pendant 1:54 et Coburn a finalement créé l’égalité.

Les visiteurs ont ensuite pris les devants après 64 secondes de jeu en deuxième période, grâce à un tir sur réception de Stamkos en avantage numérique. Artturi Lehkonen venait tout juste de toucher le poteau à l’autre bout de la patinoire.

Johnson a ensuite profité d’une contre-attaque rapide pendant un changement au banc du Canadien pour creuser l’écart à 3-1 seulement 57 secondes plus tard.

Il y a ensuite eu quelques bonnes mises en échec, dont une de Petry contre Kucherov avec la hanche.

Le Tricolore a joué avec plus d’énergie en troisième période. Max Domi a été frustré à bout portant par Vasilevskiy avec sa jambière droite.

Kevin Shattenkirk a été puni avec 6:50 à faire pour avoir retardé le match en dégageant le disque dans la foule, mais le Canadien n’a pas su exploiter cet avantage numérique.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera le Wild du Minnesota.