Un tournoi de golf mixte en Suède en 2020

Londres — Les femmes et les hommes s’affronteront dans un tournoi de golf en Suède l’année prochaine, dans le cadre d’un événement organisé conjointement par les circuits masculin et féminin d’Europe et dont les hôtes seront les Suédois Annika Sorenstam et Henrik Stenson. Les deux organisations ont annoncé lundi la création du Tournoi mixte de la Scandinavie, sans préciser comment sera aménagé le parcours du Club Bro Hof Slott à Stockholm, ni comment seront répartis les 78 femmes et 78 hommes qui prendront part à ce tournoi de 72 trous. Les 156 golfeuses et golfeurs batailleront pour une bourse de 1,5 million d’euros (2,2 millions de dollars et récolteront des points au sein de leurs circuits respectifs. L’événement se tiendra du 11 au 14 juin.