Les «petits détails» qui nuisent au Canadien

Phillip Danault n’a pu s’empêcher de rire, vendredi matin, quand il a utilisé l’expression des « petits détails » pour une sixième fois dans ses réponses concernant les points à améliorer chez le Canadien.

L’équipe en arrache depuis le début de la campagne dans son jeu défensif et de transition, résultat notamment d’un manque de cohésion entre les joueurs sur la patinoire.

Les joueurs ayant affronté les Red Wings de Detroit la veille ne sont pas allés sur la patinoire du complexe sportif Bell vendredi, se concentrant plutôt sur une séance vidéo pour mettre l’accent sur les « petits détails ».

« Nous ne travaillons pas bien en équipe en ce moment, a admis Danault. Nous devons faire des petits ajustements. Ce sont des petits détails qui vont faire que notre équipe est 100 fois meilleure. Nous l’avons vu sur la vidéo ce matin. »

« Nous devons jouer en unité de cinq sur la patinoire, a indiqué Christian Folin, en entrant un peu plus dans les fameux détails. Il faut réduire l’espace entre les attaquants et les défenseurs, travailler en unité de cinq. Si nous y parvenons, nous allons avoir du succès. »

De son côté, l’entraîneur-chef Claude Julien a mentionné qu’il avait aussi fait du renforcement positif. Après tout, le Canadien a récolté au moins un point lors de trois de ses quatre rencontres jusqu’ici.

« C’est simple. Vous démontrez les choses qui font défaut, mais aussi ce qui va encourager les gars à jouer d’une certaine façon, a-t-il expliqué. Ce sont des correctifs, mais aussi du positif. Nous ne voulons pas que les joueurs repartent frustrés d’ici. Nous voulons qu’ils soient motivés à jouer [samedi]. »

Quant aux raisons qui peuvent expliquer ce manque de cohésion en début de campagne malgré le retour du même noyau de joueurs, quelques pistes ont été explorées — le long été, les expériences durant le camp, un simple moment moins fort au cours d’une saison. Cependant, les joueurs n’arrivaient pas à mettre le doigt sur une raison en particulier.

« Peut-être que le système n’a pas encore été bien intégré par tout le monde, a dit Danault. Nous le voyons sur la vidéo, il faut l’appliquer à l’entraînement et durant les matchs. Ce sont des petits détails à régler.

« Nous voulons produire, mais ce n’est pas en pensant que nous allons marquer sans faire les détails que ça va fonctionner. Il faut respecter notre système de jeu. C’est comme ça que ç’a fonctionné la saison dernière, c’est aussi comme ça que ça va fonctionner cette saison. »

La patience avec Suzuki et Fleury

Pendant que le Canadien tente de régler les problèmes de son jeu défensif, il semble que la recrue Cale Fleury devra pendre son mal en patience.

Après avoir gagné un poste pendant le camp et disputé les deux premiers matchs de la saison, Fleury et son partenaire de jeu Brett Kulak ont été laissés de côté lors des deux dernières rencontres au profit de Mike Reilly et Christian Folin.

Questionné au sujet de l’utilisation de Fleury, Julien a répondu qu’il avait « d’autres chats à fouetter » présentement. Il a aussi affirmé que Kulak avait eu de « grosses difficultés » lors des deux premiers matchs et préfère faire confiance à Reilly et Folin, qui ont plus d’expérience.

« Pour l’instant, ils se débrouillent assez bien, a dit Julien au sujet du duo Reilly-Folin. Je ne pense pas qu’ils sont parfaits, comme le reste de nos défenseurs. Vous devez vous tourner vers certains vétérans pour qu’ils accomplissent le travail. »

Julien est aussi revenu sur ses propos tenus à l’endroit de Nick Suzuki après la défaite en prolongation face aux Sabres de Buffalo, mercredi. Il avait alors affirmé que l’attaquant recrue devait rehausser son niveau d’implication dans le jeu.

« Je dis parfois des choses que je finis par regretter parce que ça prend des proportions trop grandes, a dit Julien. Suzuki est un jeune de 20 ans avec un très beau potentiel. Il sera un bon joueur dans cette ligue. Il a joué seulement quatre matchs. Quand je parle de son niveau de compétition, je ne dis pas qu’il n’est pas un bon joueur, qu’il ne travaille pas ou qu’il est paresseux. Je dis simplement qu’il doit faire certains ajustements et offrir de la constance. »

Par ailleurs, le défenseur Noah Juulsen a repris l’entraînement depuis quelques jours et il a obtenu le feu vert des médecins pour effectuer son retour au jeu. L’équipe l’a cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, pour lui permettre de retrouver la forme.