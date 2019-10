Athlétisme: le bronze pour Damian Warner

Le Canadien Damian Warner a remporté le bronze au décathlon des Championnats du monde d’athlétisme, tandis que son compatriote Pierce Lepage a terminé en cinquième position.

Warner occupait le deuxième rang du classement général après neuf épreuves, à 15 points de l’Estonien Maicel Uibo.

L’Allemand Niklas Kaul, troisième avant la dernière épreuve, a finalement mêlé les cartes lors du 1500 mètres. Il s’est imposé en 4 minutes 15 secondes et 70 centièmes pour passer de la troisième marche du podium à la première.

Kaul a conclu le décathlon avec 8691 points, un record personnel. Uibo a suivi avec 8604 points, aussi un record personnel. Warner a complété le podium avec 8529 points.

Warner, de London, en Ontario, s’est installé en tête après le lancement du 1500 m, avec Uibo qui le talonnait de près. Kaul a ensuite pris les choses en main et a dicté le rythme jusqu’à la fin.

Uibo a pris le troisième rang de l’épreuve en 4:31,51, voyant son avance de 19 points sur Kaul s’effacer au classement général.

Warner s’est contenté du neuvième rang de la course en 4:40,77.

« Je suis content d’offrir une autre médaille au Canada, mais je suis un peu déçu, a dit Warner. Les six dernières semaines menant à ce décathlon avaient été difficiles pour plusieurs raisons, mais je suis heureux que la saison soit terminée. Je peux me reposer, puis me préparer pour une grosse saison l’an prochain. »

Il ajoute néanmoins une troisième médaille à sa collection en carrière aux Mondiaux. Il avait gagné le bronze en 2013 et l’argent en 2015. Warner avait aussi gagné le bronze aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

Le Canada a maintenant remporté cinq médailles — une d’argent et quatre de bronze — à trois jours de la fin de la compétition.

De son côté, Lepage a pris le 15e rang au 1500 m en 4:45,09 pour conserver le cinquième rang et conclure le décathlon avec 8445 points. L’athlète de Whitby, en Ontario, s’était retrouvé en tête du classement après avoir franchi la barre à 5,20 mètres au saut à la perche pour se classer au quatrième rang de l’épreuve. Il a toutefois glissé au cinquième rang lors du lancer du javelot avant de confirmer son rang au 1500 m.

« J’ai mieux fait que lors de la première journée et j’en suis content, a dit LePage. Bien sûr que c’est un peu frustrant parce que j’aurais pu faire plusieurs choses beaucoup mieux. C’était toutefois mes premiers Mondiaux, alors que voulez-vous ? Je crois avoir démontré de la persévérance et ma vraie nature lors de ce décathlon. »

Brittany Crew, de Mississauga, en Ontario, a conclu l’épreuve du lancer du poids en huitième position. Gabriela Debues-Stafford, de London, en Ontario, a terminé en deuxième place de sa demi-finale au 1500 m et s’est donc qualifiée pour la finale.