Deux Canadiens en tête après quatre épreuves du décathlon aux Mondiaux d'athlétisme

Les Canadiens Damian Warner et Pierce Lepage ont pris les deux premières positions du classement général après les cinq premières épreuves du décathlon, mercredi, dans le cadre des Championnats du monde d’athlétisme.

Warner et Lepage ont amorcé la journée avec aplomb en réalisant les deux meilleurs chronos du 100 mètres, première des dix épreuves composant la discipline.

Participants de la troisième et dernière vague de l’épreuve, Warner et Lepage se sont livré une chaude lutte, Warner l’emportant par un centième de seconde grâce à un temps de 10,35. Ces performances leur ont permis de totaliser, respectivement, 1011 et 1008 points.

Le Français Kevin Mayer — qui détient le record du monde depuis 2018 —, était également inscrit dans la troisième vague et a réalisé le troisième temps en 10,50.

Les deux Canadiens se sont retrouvés dans les positions inverses après la deuxième épreuve, le saut en longueur. Lepage a réalisé un bond de 7m79, le meilleur parmi tous les athlètes inscrits. Warner s’est classé deuxième avec un saut de 7m67.

Toujours troisième après la deuxième épreuve, Mayer s’est ensuite hissé au premier rang du classement général grâce à une performance de 16m82 au lancer du poids. Warner s’est maintenu au deuxième rang du classement général grâce à un jet de 15m17, mais Lepage a chuté au quatrième rang, derrière Lindon Victor de la Grenade, vu qu’il a dû se contenter d’une performance de 13m21.

Ces positions sont restées les mêmes après l’épreuve du saut en hauteur, lors de laquelle Warner a réussi une performance de 2m02, comparativement à 1m99 pour Mayer et 2m05 pour Victor et Lepage.

Les décathlètes ont conclu la journée en prenant part au 400 mètres. Lepage a remporté sa vague en 45,341 secondes, seulement huit millièmes de moins que l’Allemand Kai Kazmirek. Warner a terminé cinquième (48,12), mais il en a fait assez pour se hisser en tête.

Au total des points, Warner menait avec 4513 points, comparativement à 4486 pour Lepage et 4483 pour Mayer. Quatre épreuves seront disputées jeudi et une dernière, le 1500 mètres, vendredi.

Dans d’autres disciplines, la Torontoise Brittany Crew s’est qualifiée pour la finale du lancer du poids grâce à un jet de 18m30. Sa compatriote Sarah Mitton a été éliminée après avoir réalisé un jet de 17m24.

Au 5000 mètres féminin, Andrea Seccafien, de Guelph, s’est qualifiée pour la finale à la suite d’un chrono de 15:04,67, mais Rachel Cliff n’a pas su l’imiter. Elle a subi l’élimination après avoir franchi la distance en 15 : 41,27.

Au 1500 mètres féminin, la Torontoise Gabriela Debues-Stafford a atteint les demi-finales en vertu d’un temps de 4:07,28.

Au 400 mètres masculin, Philip Osei, également de Toronto, a été éliminé à l’issue des demi-finales.