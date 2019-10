Quatre joueurs de l’Impact sont rappelés par leurs équipes nationales

Les milieux de terrain Samuel Piette et Lassi Lappalainen, de même que les défenseurs Daniel Lovitz et Jukka Raitala ont été sélectionnés par leur équipe nationale pour la prochaine fenêtre internationale de la FIFA.

Le milieu de terrain Samuel Piette a été recruté par l’équipe nationale canadienne afin de prendre part au troisième match du Groupe A de la Ligue A de la Ligue des Nations de la Concacaf face aux États-Unis, le 15 octobre à Toronto.

Piette, âgé de 24 ans, a récolté quatre passes décisives en 44 matchs, dont 30 titularisations, avec l’équipe nationale canadienne. Il a fait ses débuts avec les Rouges le 3 juin 2012 contre les États-Unis, à l’âge de 17 ans.

Il a notamment participé aux quatre dernières éditions de la Gold Cup, en 2013, 2015, 2017 et 2019, en plus de disputer des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018 de la FIFA. Il a porté les couleurs du Canada avec les sélections U17, U20 et U23 et a disputé la Coupe du monde U17 de la FIFA au Mexique, en 2011.

Le défenseur Daniel Lovitz rejoindra l’équipe nationale des États-Unis afin de prendre part à ses deux premiers matchs du Groupe A de la Ligue A de la Ligue des Nations de la Concacaf face à Cuba, le 11 octobre à Washington, et à Toronto, le 15 octobre.

Lovitz, âgé de 28 ans, a disputé 10 matchs avec l’équipe nationale des États-Unis, faisant ses débuts le 27 janvier 2019 lors d’un match amical contre le Panama. Il a notamment pris part à trois matchs de la Gold Cup de la Concacaf en 2019, dont des apparitions contre la Jamaïque en demi-finale et contre le Mexique en finale.

Le défenseur Jukka Raitala et le milieu de terrain Lassi Lappalainen ont été sélectionnés par l’équipe nationale de la Finlande en vue de deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2020 contre la Bosnie-Herzégovine, 12 octobre à Zanica, et contre l’Arménie, le 15 octobre à Turku.

Raitala, âgé de 31 ans, a disputé 46 matchs avec la Finlande, faisant ses débuts avec l’équipe senior le 4 février 2009, dans un match amical contre le Japon. Il a pris part à plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du monde et l’Euro, en plus de jouer des matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA et de la Coupe Baltique. Il a aussi fait partie du système de développement de la sélection nationale avec les U17, U19 et U21, étant nommé Joueur par excellence de la Finlande U21 en 2009.

Lappalainen, âgé de 21 ans, a récolté deux passes décisives en six matchs avec l’équipe nationale de la Finlande, faisant ses débuts le 8 janvier 2019 lors d’un match amical contre la Suède. Il a récemment pris part à trois matchs de qualification pour l’Euro 2020. Il avait auparavant évolué avec les équipes U16, U17, U18, U19 et U21.