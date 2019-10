Coupe du monde de rugby: les All Blacks écrasent le Canada 63 à 0

Les All Blacks, victorieux du Canada 63 à 0, ont remporté le plus large succès depuis le début de la Coupe du monde, mercredi à Oita.



Sous le toit du Oita stadium, les doubles tenants du titre ont inscrits neuf essais, dont trois par les frères Barrett (Jordie, Beauden et Scott), alignés ensemble pour la première fois en Coupe du monde.



Sérieux et appliqués, les All Blacks, quasiment assurés de terminer en tête de la poule B depuis leur succès sur les Springboks (23-13) le 21 septembre, ont récité leur rugby (courses, soutien, animation offensive) face aux Canadiens, qui n'ont jamais renoncé.



Les All Blacks affronteront la Namibie dimanche puis l'Italie le 12 octobre, avant de se projeter sur les quarts de finale.



Les Canadiens vont eux enchaîner contre l'autre gros calibre de la poule, les Springboks, le 8 octobre, avant de terminer leur mondial face à la Namibie le 13 octobre.



