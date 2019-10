Félix Auger-Aliassime renoue avec la victoire à l’omnium de Pékin

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a renoué avec la victoire, s’imposant en deux manches de 6-3 et 6-4 aux dépens de l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas à l’omnium de Pékin.

Auger-Aliassime a été dominant au service, totalisant 11 as et gagnant 91 % de ses points avec sa première balle.

Cette performance est encourageante pour le joueur de 19 ans qui avait subi la défaite à ses trois précédents matchs.

Il n’aura pas la tâche facile au deuxième tour puisqu’il a rendez-vous avec l’Allemand Alexander Zverev, deuxième tête de série. Ce dernier l’a emporté 6-3, 6-2 face à l’Américain Frances Tiafoe.

Pour sa part, Andy Murray a poursuivi sur une bonne note son retour au jeu en simple après une opération à la hanche. Il a eu raison de l’Italien Matteo Berrettini, 16e joueur mondial, 7-6 (2), 7-6 (7).

L’ancien no 1 mondial, qui s’est soumis à un resurfaçage de la hanche en janvier, a réussi huit as et sauvé cinq des sept balles de bris pour mériter sa deuxième victoire en simple depuis son retour à la compétition en août.

Murray a vaincu Tennys Sangren au premier tour de tournoi de Zhuhai la semaine dernière avant de s’incliner face à l’éventuel champion Alex de Minaur au tour suivant.

« La semaine dernière a été un grand pas en avant pour moi. Maintenant, j’ai seulement besoin de disputer des matchs, d’en disputer trois ou quatre en une semaine comme j’avais l’habitude de le faire. »

Il affrontera maintenant son compatriote Cameron Norrie, qui a éliminé le Chilien Cristian Garin, lundi.

Le favori Dominic Thiem a défait Richard Gasquet 6-4, 6-1 pour accéder à la deuxième ronde tandis que l’Américain John Isner a surpris le Français Gaël Monfils 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Au tableau féminin, l’Australienne Ashleigh Barty, première tête de série, s’est qualifiée pour la troisième ronde en vertu d’un gain de 6-4, 6-2 aux dépens de Yulia Putintseva.

La championne de Roland-Garros, qui soigne une blessure au mollet, a totalisé 23 coups gagnants et sept as à sa première présence en carrière à Pékin.

La Canadienne Bianca Andreescu disputera son match de deuxième ronde face à la Belge Elise Mertens, mercredi.

La Japonaise Naomi Osaka a par ailleurs remporté une sixième victoire d’affilée, s’imposant face à Andrea Petkovic 6-2, 6-0 en seulement 59 minutes.

Également mardi, Petra Kvitova a vaincu Kristina Mladenovic 6-4, 6-4 tandis que Caroline Wozniacki a eu raison de Christina McHale 6-4, 6-0.