Le Canadien Mohammed Ahmed entre dans l'histoire aux mondiaux d'athlétisme

Mohammed Ahmed a écrit une page d’histoire canadienne aux Championnats du monde d’athlétisme.

Âgé de 28 ans, Ahmed a remporté la médaille de bronze du 5000 mètres messieurs, lundi, devenant le premier Canadien de l’histoire à grimper sur le podium lors de chacune des distances présentées à cet événement (1500 m, 5000 m, 10 000 m et steeple-chase).

Ahmed, de Saint Catharines, en Ontario, a couru la distance en 13 minutes et 1,11 seconde. Les Éthiopiens Muktar Edris (12:58,85), le champion du monde en titre, et Selemon Barega (12:59,70) ont terminé aux deux premières places.

Ahmed a glissé au cinquième échelon lors du dernier tour, après avoir mené avec deux tours à faire. Il a toutefois effectué une poussée pour devancer l’Éthiopien Telahun Haille Bekele.

« Je me suis dit qu’on n’allait pas me voler cette médaille, a dit Ahmed. J’ai donné tout ce que je pouvais. Finir troisième, c’est aussi bon que le premier rang quand c’est ton meilleur temps. Je suis très heureux de ça. »

Ahmed a indiqué qu’il voulait se placer en avant du peloton pendant la course. « Je ne voulais pas rater cette occasion, a-t-il ajouté. J’ai gardé mon plan de match, d’être en avant à un certain moment, et je voulais être le conducteur, pas le passager. »

Ahmed, âgé de 28 ans, avait fini quatrième sur cette distance aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016.

Plus tôt cette année, il est devenu le premier Canadien à courir sous la barre des 13 minutes, retranchant trois secondes à son record canadien avec un chrono de 12:58,16 à la réunion d’athlétisme à Rome.

Ahmed est né en Somalie et s’est installé à Saint Catharines avec sa famille à l’âge de 11 ans. Il est le troisième Canadien à monter sur le podium à ces Mondiaux 2019.

Andre De Grasse a obtenu la médaille de bronze au 100 mètres, samedi, et le Britanno-Colombien Evan Dunfee a pris le troisième rang du 50 kilomètres marche.