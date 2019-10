Bianca Andreescu effectue un retour victorieux à l’omnium de Pékin

Bianca Andreescu avait deux bonnes raisons de sourire, lundi.

La Canadienne a d’abord remporté son premier match à son retour à la compétition après son sacre aux Internationaux des États-Unis, le 7 septembre, et elle a appris qu’elle était assurée de prendre part aux finales de la WTA à la fin du mois.

Andreescu, âgée de 19 ans, a vaincu la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich 6-2, 2-6, 6-1, malgré une baisse de régime à la deuxième manche. Elle a remporté une 14e victoire d’affilée quelques heures après avoir reçu la confirmation que sa place est assurée pour le tournoi de fin de saison qui réunira les huit meilleures joueuses du circuit à Shenzhen, en Chine, du 27 octobre au 3 novembre.

« Je suis sur une lancée en ce moment. J’espère pouvoir continuer, car je pense que cela me donne beaucoup de confiance », a déclaré Andreescu.

Sasnovich a pourtant eu ses chances contre la sixième joueuse mondiale. Mais elle n’a converti que quatre de ses 16 balles de bris.

Andreescu, cinquième tête de série, a gagné 70 % de ses points avec sa première balle de service, comparativement à 56 % pour Sasnovich.

Au prochain tour, l’Ontarienne affrontera Elise Mertens. La Belge a eu raison de la Croate Petra Martic (6-2, 6-3).

Le Montréalais Félix Auger-Alessiame, toujours installé au 20e rang du classement mondial, entreprend le tournoi mardi contre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas.

L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Yifan Xu ont également confirmé leur place en vue du tournoi en double des finales de la WTA.

Dabrowski et Xu ont accédé aux quarts de finale à Pékin en vertu d’un gain de 6-4 et 7-5 aux dépens de la Croate Danija Jurak et l’Espagnole Maria Jose Martinez Sanchez.

Dans les autres matchs de simple, l’Ukrainienne Elina Svitolina a eu besoin de deux bris d’égalité pour se défaire de la Chinoise Yafan Wang 7-6 (5), 7-6 (1).

La Roumaine Simona Halep a pour sa part trébuché devant la Russe Ekaterina Alexandrova et s’est inclinée 6-2, 6-3. Halep a concédé six bris et conservé un taux de réussite de seulement 36 % avec sa première balle de service.

Notons aussi les victoires de la Suissesse Belinda Bencic et de la Danoise Caroline Wozniacki.