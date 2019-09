Un premier Danois champion du monde de cyclisme

Harrogate — Le Danois Mads Pedersen est devenu à 23 ans champion du monde de cyclisme, dimanche, à Harrogate, en Grande-Bretagne, au terme d’une course très éprouvante et riche en coups de théâtre, sous la pluie. Il a devancé au sprint l’Italien Matteo Trentin et le Suisse Stefan Küng. C’est la première fois qu’un Danois revêt le maillot arc-en-ciel. Sous une pluie quasi incessante, les surprises se sont multipliées au long d’une journée qui avait commencé par la décision de ramener la course à 261 kilomètres, une vingtaine de kilomètres en moins par rapport au programme initial. Pedersen, qui n’a encore jamais participé au Tour de France, comptait 11 victoires à son palmarès avant son succès de Harrogate. Son principal titre de gloire était la deuxième place acquise en 2018 dans le Tour des Flandres.