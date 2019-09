Price et Poehling en uniforme samedi s’ils obtiennent le feu vert

Ryan Poehling et Carey Price pourraient être de retour au jeu samedi, lors du dernier match de calendrier préparatoire du Canadien. L’un espère obtenir une dernière chance de gagner un poste avec le grand club, tandis que l’autre souhaite simplement mettre la touche finale à sa préparation.

Poehling a participé à un premier entraînement complet vendredi, neuf jours après avoir subi une commotion cérébrale face aux Panthers de la Floride.

De son côté, Price a retrouvé ses coéquipiers sur la patinoire du Complexe sportif Bell pour une première fois depuis qu’il a subi une contusion à la main gauche en début de semaine.

Ni l’un ni l’autre n’avaient déjà reçu le feu vert des médecins pour jouer face aux Sénateurs d’Ottawa. Cependant, tout portait à croire que ce n’était qu’une formalité.

L’enjeu sera plus important pour Poehling, qui a perdu une semaine d’action pour se faire valoir en raison de sa première commotion cérébrale à vie.

« Bien sûr que c’est dommage de ne pas avoir pu jouer, mais on parle de ma santé, a-t-il rappelé. Il n’y a pas que le hockey dans la vie. Vous devez être prudent avec les commotions cérébrales. »

Poehling, qui est âgé de 20 ans, a précisé qu’il n’avait subi que des blessures mineures au cou et au bas du dos en chutant lourdement contre la bande l’hiver dernier à l’Université St. Cloud State.

Cette fois, il a été plaqué sévèrement par Dryden Hunt en deuxième période d’un match présenté à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le 18 septembre. Poehling a terminé la rencontre, mettant même la table pour le but vainqueur de Jake Evans tard en troisième période. Ce n’est que le lendemain à son arrivée au centre d’entraînement qu’il a ressenti des symptômes.

« Je sentais qu’il y avait quelque chose qui clochait, c’était inquiétant, a raconté Poehling.

«Les médecins ont vite compris que je n’étais pas bien. J’ai passé des examens et j’ai reçu le diagnostic. »

Poehling ne croit pas avoir perdu trop la forme pendant ses quelques jours à l’arrêt.

« Ce n’est pas comme une blessure à une jambe où vous ne pouvez plus rien faire, a-t-il noté. J’ai dû me reposer pendant cinq ou six jours, mais j’ai vite retrouvé ma routine. J’ai l’impression de reprendre là où j’ai laissé, ce qui est une bonne nouvelle. »

Poehling a bien fait à sa seule sortie préparatoire. Il avait aussi fait une bonne première impression le printemps dernier en réussissant un tour du chapeau avant de marquer le but vainqueur en fusillade lors de son premier match dans la LNH.

Il ne reste qu’un attaquant en trop au camp, à moins que le Canadien décide de garder huit défenseurs, ce qui signifierait qu’il reste deux attaquants à retrancher.

Jesperi Kotkaniemi, Nick Suzuki et Poehling sont les seuls à ne pas avoir à passer par le ballottage s’ils sont cédés au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Suzuki semble avoir pleinement profité de ses chances au camp, tandis que rien n’indique jusqu’ici que le Canadien céderait Kotkaniemi au Rocket malgré un camp difficile. Poehling sera-t-il sacrifié pour éviter de risquer de perdre un vétéran au ballottage ?

« L’an passé [Victor] Mete a passé un peu de temps à Laval pour retrouver sa touche. C’est un atout que nous pouvons utiliser, a rappelé l’entraîneur Claude Julien. Nous avons toujours été clairs, si un joueur est prêt et que c’est à son avantage d’être ici, il va rester ici. C’est une décision que nous prendrons en temps et lieu. »

Le retour de Price

De son côté, Price espère avoir la chance de disputer un dernier match préparatoire face aux Sénateurs. Price a joué un match et demi depuis le début du camp. « Cette période de la saison sert à peaufiner votre jeu, a dit Price. Je pense que de jouer un autre match serait l’idéal. »

Price avait ajouté un coussin protecteur supplémentaire dans sa mitaine à l’entraînement vendredi, mais a précisé qu’il ne le porterait pas en situation de match.

« J’ai été malchanceux. Un tir a frappé l’arrière de ma main et ç’a enflé », a raconté Price, qui a précisé qu’il ne se serait probablement pas absenté si cette blessure était survenue en saison.

Par ailleurs, les défenseurs Xavier Ouellet et Karl Alzner, ainsi que les attaquants Matthew Peca, Phil Varone et Dale Weise n’ont pas été réclamés au ballottage. Ils se rapporteront au Rocket.