Le Canadien est de nouveau battu 3-0 par les Leafs, cette fois à Toronto

Auston Matthews a mis la touche finale au troisième tiers et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Canadien de Montréal 3-0, mercredi.

Le Tricolore échappait un deuxième match de suite après des gains à ses quatre premières sorties, en matches hors-concours. Pour l’organisation, c’était une deuxième performance peu inspirante en trois jours: lundi, Toronto a prévalu 3-0 au Centre Bell.

L’entraîneur Claude Julien a dit que la rencontre a aidé à voir qui peut livrer la marchandise contre des clubs de la LNH, et non seulement contre le type de formations moins aguerries qu’on voit parfois au début des matches hors-concours.

John Tavares et Trevor Moore ont été les autres buteurs des Leafs, tandis que Frederik Andersen a stoppé 26 rondelles.

Keith Kinkaid a eu une lourde soirée: le CH a été surclassé 49-24 pour les tirs, ainsi que 31-20 au chapitre des mises au jeu.

Le Canadien va conclure son calendrier préparatoire samedi soir à la maison, contre Ottawa.

On ne sait pas encore si Claude Julien pourra compter sur le gardien numéro un Carey Price, à l’écart en raison d’une contusion à la main gauche.

La saison régulière va débuter avec des matches à Raleigh, Toronto et Buffalo, à compter du 3 octobre. Le Tricolore ne va pas jouer au Centre Bell avant le 10 octobre, face à Detroit.

Matthews a fait mouche à 8:55 d’un tir sur réception du cercle gauche, suite à une passe précise de Mitch Marner. Un but inscrit avec Matthew Peca au banc des punitions, pour avoir retardé le match.

Matthews a déjà récolté quatre buts lors des matches préparatoires. Il reste aux Leafs deux matches contre Detroit, vendredi et samedi.

Les Maple Leafs vont ensuite entamer la saison mercredi prochain à domicile, contre les Sénateurs.

Toronto a pris les commandes 1-0 sur un but peu élégant de Moore, à 7:57 au premier engagement.

Rasmus Sandin y est allé d’un tir des poignets de la ligne bleue, stoppé par Kinkaid. Mike Reilly et Alexander Kerfoot ont lutté, ce dernier chutant et nuisant ainsi au portier du Canadien. Durant la brêve mêlée, Moore a alors poussé la rondelle dans le but, inscrivant son deuxième filet des matches préparatoires.

Tavares a doublé le coussin à 16:19 en première période - un rebond d’un angle difficile après du bon travail de Marner, derrière le filet.

En milieu de deuxième tiers, Morgan Rielly a été envoyé au cachot pour obstruction envers Charles Hudon. Quelques instants plus tard, ce dernier a failli convertir une passe de Nick Cousins. Le disque s’est retrouvé derrière Andersen, mais les arbitres ont jugé que Hudon a dirigé la rondelle avec son patin droit.

La Ste-Flanelle a pu redéployer l’attaque à cinq (Andreas Johnsson, avoir fait trébucher), mais Shea Weber a été coupable de rudesse 37 secondes plus tard.

Les visiteurs ont joué avec le feu dès la deuxième minute du match. Xavier Ouellet a commis un revirement, mais les Leafs ont bousillé un trois contre un.

Deux minutes plus tard, Toronto est venu près de marquer quand un tir frappé de Jake Muzzin a touché le poteau, à la gauche de Kinkaid. Le Canadien a aussi joué de chance sur le rebond, car Jason Spezza a envoyé le disque sur le poteau droit.

Brendan Gallagher a raté une belle occasion de l’enclave en milieu de premier tiers, suite à une passe de Phillip Danault.