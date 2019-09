L’Impact remporte la coupe des Voyageurs

L’Impact de Montréal a mis la main sur la coupe des Voyageurs, mercredi, en causant la surprise après une séance de tirs au but lors du match retour de la finale du Championnat canadien.

Malgré le but de Tsubasa Endoh encaissé à la 70e minute, Bojan Krkic, Daniel Lovitz et Rudy Camacho ont réussi à déjouer Alex Bono à trois reprises pour permettre à l’Impact de s’imposer 3-1 aux tirs au but.

Le onze montréalais a tenté de fermer les livres à la 90e minute, alors que le Toronto FC évoluait à 10 joueurs en raison d’un carton rouge décerné à Chris Mavinga. La frappe de Piatti a toutefois percuté la barre horizontale, forçant la tenue d’une séance de tir de barrage.

Jozy Altidore, qui a obtenu une quantité phénoménale de chances de marquer en temps réglementaire, a frappé de plein fouet la barre horizontale lors du deuxième tir au but des Torontois. Clément Diop a par la suite joué les héros en s’étirant de tout son long pour bloquer le tir de Patrick Mullins au coin inférieur droit.

Alejandro Pozuelo avait donné les devants au Toronto FC en faisant bouger les cordages lors du premier tir de la séance.

Lors du match aller, l’Impact s’était forgé une avance de 1-0 au cumulatif des buts, grâce à une superbe frappe d’Ignacio Piatti.

Grâce à cette victoire, le Bleu-blanc-noir participera à la 12e représentation de la Ligue des Champions de la CONCACAF, qui s’amorcera en février 2020.

L’Impact tentait de mettre la main sur la coupe des Voyageurs pour une première fois depuis 2014, tandis que le Toronto F. C. visait quant à lui un quatrième titre canadien consécutif.

Le festival des occasions ratées

Les hommes de Wilmer Cabrera ont connu quelques bonnes séquences lors des 10 premières minutes de jeu, même si le contrôle du ballon était de mise vu l’avance du club au cumulatif des buts.

Piatti et Krkic ont rapidement établi une chimie à la pointe et l’Argentin s’est notamment signalé dans les premiers instants de la rencontre, malgré le hors-jeu causé par Shamit Shome.

Krkic a quant à lui récupéré le ballon à la 7e minute, s’amenant seul vers la cage torontoise. Il a toutefois été stoppé par Michael Bradley, qui a écopé d’un carton jaune après avoir retenu le maillot de son adversaire montréalais.

Altidore, qui a disputé le dernier match des siens samedi, a mordu la poussière à quelques reprises en première demie du côté de Toronto. L’attaquant vedette des locaux a fait bondir les partisans sur le bout de leur siège à la 22e minute, mais son tir est finalement passé par-dessus la lucarne.

Les Torontois ont profité du momentum pour amorcer la deuxième demie en force.

Après quelques tirs ratés de part et d’autre, l’Impact a été victime d’une faute impardonnable de la part du juge de ligne à la 64e minute, alors qu’Auro a étiré le bras tel un gardien de but pour arrêter le ballon, alors que Clément Bayiha se serait retrouvé seul à quelques pas de la cage torontoise, en position de marquer. Malgré les nombreuses contestations de la part du onze montréalais, la décision est demeurée la même vu l’absence de reprise vidéo.

Cette bourde s’est avérée payante pour le Toronto FC, qui a finalement fait bouger les cordages six minutes plus tard.

Après plusieurs tentatives ratées des Torontois, Endoh a réussi à récupérer le ballon dans la surface de réparation à la suite du huitième corner des siens et l’a fait dévier derrière Diop, à la 70e minute.

Le vent a tourné en faveur du Bleu-blanc-noir à la 84e minute, lorsque Mavinga a écopé d’un carton rouge pour avoir fauché Lassi Lappalainen devant la demi-lune de la surface de réparation.

Piatti a tenté le tout pour le tout avec une frappe de la gauche avant la fin du temps réglementaire, mais en vain.

La formation montréalaise était privée des services du milieu de terrain Saphir Taïder, qui purgeait une suspension d’un match en raison d’une accumulation de cartons jaunes.