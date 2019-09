Cabrera veut tourner l’attention de ses joueurs vers le Championnat canadien

Sans avoir fait une croix sur les séries éliminatoires — car les mathématiques jouent encore en leur faveur —, les joueurs de l’Impact de Montréal vont tenter de se servir d’une compétition parallèle à la MLS, et de leurs plus grands rivaux dans la ligue, pour retrouver un peu de fierté, mercredi prochain. Et qui sait, relancer ce qu’il reste de leur saison.

Après la douloureuse défaite de 1-0 aux mains du FC Cincinnati, samedi au Stade Saputo, les propos de Wilmer Cabrera portaient sur l’importance du duel de mercredi contre le Toronto FC, le premier de deux en une semaine dans le cadre du Championnat canadien.

« Je dois essayer de remonter l’état d’esprit [des joueurs] pour un Championnat que nous devons disputer mercredi. En ce moment, il faut avoir le moins de mémoire possible et penser à ce qui nous attend mercredi », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, lorsqu’il s’est fait demander quelle était sa tâche dans l’immédiat. Cabrera aura à peine deux jours pour réaliser cette mission avec un groupe de joueurs qui, a-t-il admis après le revers de samedi, affiche un niveau de frustration « incroyablement élevé ». « Je ne veux pas imposer plus de pression aux joueurs qu’ils en ont en ce moment. Ils vivent une situation vraiment difficile. Moi, je suis nouveau ici et je peux prendre cette pression. C’est ma responsabilité et je suis à l’aise avec ça », a-t-il expliqué.

En parlant du match de mercredi au Stade Saputo, Cabrera a beaucoup insisté sur le fait qu’il s’agit d’une finale, comme s’il avait voulu rappeler tout le prestige rattaché à cette étape d’une compétition. « Ce que je veux, c’est qu’ils voient qu’ils ont un Championnat devant eux, et la possibilité de gagner un titre très important pour une belle ville, pour une belle concession. Cette ville mérite ça, je veux travailler avec eux en fonction de ça, et oublier la pression que nous subissons en MLS. C’est une finale, ils l’ont méritée et personne ne leur a donné cette possibilité. Ce n’est pas tous les jours que vous jouez dans une finale. Là, nous avons la possibilité de jouer dans une finale et c’est là-dessus que nous devons nous concentrer. »