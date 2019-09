Mitch Marner se serait entendu pour six ans avec les Maple Leafs

Le joueur autonome avec compensation Mitch Marner se serait entendu avec les Maple Leafs de Toronto, vendredi soir.

Plusieurs sources laissent entendre qu’il s’agirait d’un contrat de six ans d’une valeur totale de 65,358 millions de dollars américains. Marner empocherait 10,893 millions par saison.

Les Maple Leafs n’ont toujours pas confirmé l’entente.

Marner n’était pas présent au tournoi de golf de l’équipe torontoise, mercredi, et il n’a pas accompagné ses coéquipiers à Terre-Neuve, jeudi, pour le début du camp d’entraînement. Ses agents poursuivaient leurs négociations avec le directeur gérant des Maple Leafs, Kyle Dubas.

Lors de la saison 2018-19, l’ailier de 22 ans a mené les Maple Leafs au chapitre des points (94) et des mentions d’aide (68) en plus d’inscrire 26 buts. Il s’agissait de trois sommets en carrière. Marner a passé la majorité de la campagne sur le même trio que John Tavares, qui a établi des sommets personnels avec 47 buts et 88 points.

Sélectionné au quatrième rang du repêchage de 2015, Marner avait réalisé deux saisons de plus de 60 points avant d’exploser offensivement.

La négociation de contrat de Marner a été au coeur des discussions à travers la LNH cet été, alors que plusieurs joueurs autonomes avec compensation ne se sont toujours pas entendus avec leur équipe respective.

Les Maple Leafs amorceront leur saison à domicile le 2 octobre, face aux Sénateurs d’Ottawa.