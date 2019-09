Le Canadien de Montréal retranche 12 joueurs à l’issue du camp des recrues

Le Canadien de Montréal amorcera le camp d’entraînement avec 57 joueurs, après avoir retranché une douzaine de patineurs, mardi, à l’issue du camp des recrues.

Six des douze joueurs retranchés ont été retournés à leur club junior, notamment Rafaël Harvey-Pinard et Samuel Houde, qui rejoindront les Saguenéens de Chicoutimi. Les quatre autres sont Cole Fonstad (Prince Albert — WHL), Cameron Hillis (Guelph — OHL), Jacob LeGuerrier (Sault Ste. Marie — OHL), et Allan McShane (Oshawa — OHL).

Six autres joueurs ont été libérés du camp d’entraînement, soit Marc-Olivier Crevier-Morin, qui s’était vu offrir un essai professionnel, ainsi que Nicolas Guay, Vincent Marleau, Dylan Plouffe, Alexis Shank et Jack York, cinq joueurs invités.

La liste de 57 joueurs inclut six gardiens de but, 18 défenseurs et 33 attaquants.

Le camp s’amorce officiellement le jeudi 12 septembre, mais la première séance sur glace aura lieu le lendemain au Complexe sportif Bell, à Brossard à 10 h.

Dimanche, à 13 h, le Centre Bell accueillera le traditionnel match intra-équipe Rouges c. Blancs.

L’équipe disputera sept parties préparatoires entre les 16 et 28 septembre, dont quatre au Centre Bell. Ces matchs seront présentés le 16, contre les Devils du New Jersey, le 19, face aux Panthers de la Floride, le 23, contre les Maple Leafs de Toronto et le 28, face aux Sénateurs d’Ottawa.

La formation montréalaise participera aussi au match Kraft Hockeyville Canada de la LNH, le 18 septembre à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, contre les Panthers.

À l’extérieur, le Canadien rendra visite aux Sénateurs, le 21 septembre et aux Maple Leafs, le 25.

Le Tricolore débutera sa saison régulière le jeudi 3 octobre à Raleigh, face aux Hurricanes de la Caroline.

Le premier match local sera présenté une semaine plus tard, contre les Red Wings de Detroit.