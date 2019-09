Vinokourov pourrait se retrouver en prison pour avoir truqué une course

L’ancien champion olympique de cyclisme Alexandre Vinokourov et son coéquipier Alexandr Kolobnev pourraient être condamnés à une peine de six mois de prison après avoir été accusés d’avoir truqué le résultat de la classique Liège-Bastogne-Liège 2010.

Les deux coureurs ont démenti les accusations selon lesquelles Vinokourov aurait versé 150 000 euros (218 000 $ CAN) à Kolobnev pour le laisser gagner la course. Un tribunal de la ville de Liège a annoncé qu’une décision serait annoncée le 8 octobre.

Les autorités judiciaires ont déclaré que les procureurs avaient également demandé à Vinokourov de payer une amende de 100 000 euros (160 000 $ CAN). Kolobnev encourt une amende de 50 000 euros (72 000 $ CAN).

Vinokourov a remporté la Vuelta espagnole en 2006 et quatre étapes individuelles du Tour de France entre 2003 et 2010. Il a été suspendu deux ans pour un contrôle antidopage positif lors du Tour de 2007, mais il est revenu à la compétition et a remporté la course sur route des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Il est actuellement chef d’équipe chez Astana, où il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle.

Les procureurs ont également ordonné la confiscation de 150 000 euros (218 000 $ CAN) sur le compte bancaire de Kolobnev.