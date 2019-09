Le champion olympique Marcel Hirscher annonce sa retraite du ski alpin

Le double champion olympique Marcel Hirscher, le premier skieur alpin à avoir obtenu huit globes de cristal, a annoncé sa retraite après 12 saisons.

Hirscher, qui a obtenu l’or en slalom géant et en combiné alpin aux Jeux de Pyeongchang en 2018, a annoncé sa décision en direct sur les ondes de la télévision d’État en Autriche mercredi.

« J’ai toujours voulu mettre un terme à ma carrière quand je gagnais encore des courses. Je ne voulais pas vivre le moment où les choses se détériorent, a dit le vétéran âgé de 30 ans. Ma décision a été prise il y a deux semaines. Je crois que c’est la bonne. Je suis à l’aise avec celle-ci ».

L’annonce de la retraite d’Hirscher n’est pas étonnante.

Lors des finales de la Coupe du monde en mars dernier, il avait publiquement confié qu’il s’interrogeait sur les motifs qui le pousseraient à vouloir obtenir de nouveaux titres, après avoir exprimé des doutes semblables au cours de la saison précédente.

Après s’être marié avec son amour de jeunesse, Laura Moisl, et être devenu père pendant la saison estivale en 2018, il a dit que « le bleu et le rouge ne sont pas les choses les plus importantes dans la vie », en référence aux couleurs des portes dans les épreuves de slalom.

« Peu de personnes me prenaient au sérieux quand je disais que je songeais à la retraite », a mentionné Hirscher, ajoutant qu’il avait plusieurs projets en tête, « mais rien de concret pour l’instant ».

Hirscher a dominé son sport pendant une décennie, en établissant de nouveaux records au passage. Aucun autre skieur n’a gagné plus de cinq globes de cristal.

L’Autrichien a brillé dans les épreuves de slalom et de slalom géant, totalisant 12 petits globes de cristal dans ces disciplines.

Hirscher a signé 67 victoires en 245 départs en carrière en Coupe du monde, étant uniquement devancé sur ce terrain par Ingemar Stenmark (86) et Lindsey Vonn (82).