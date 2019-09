La Lituanie élimine le Canada à la Coupe du monde de basketball

Dongguan, Chine — Les espoirs du Canada de poursuivre sa route à la Coupe du monde de basketball ont pris fin sur une défaite 92-69 contre la Lituanie. Kyle Wiltjer a récolté 24 points, tandis que Cory Joseph en a marqué 15. Mais les Lituaniens, classés septièmes et qui avaient battu les Sénégalais par 54 points deux jours plus tôt, se sont avérés trop forts pour les Canadiens, qui sont privés de tous leurs joueurs de la NBA, à l’exception de Josept et Khem Birch. Birch a inscrit 12 points dans cette défaite. L’ex-attaquant des Raptors de Toronto Jonas Valanciunas a mené l’attaque des vainqueurs avec 13 points, tout comme Edgaras Ulanovas. Le Canada devait absolument gagner ce match après avoir perdu son premier match du groupe H contre l’Australie, dimanche. Si cette défaite de mardi empêche le Canada d’aller plus loin dans ce tournoi, le privant ainsi de l’une des sept places donnant directement accès aux Jeux olympiques de Tokyo, il reste encore un enjeu : l’une des 16 places dans l’un des quatre tournois de qualifications qui seront disputés en juin. Le vainqueur de chacun de ces tournois à six équipes obtiendra son billet pour Tokyo.