Accusé de dopage, le sprinteur Christian Coleman est blanchi

Le sprinteur vedette Christian Coleman pourra participer aux championnats du monde ce mois-ci et aux Jeux olympiques l’année prochaine. L’Agence antidopage américaine a en effet abandonné les charges qui pesaient sur l’Américain soupçonné de trois manquements aux contrôles antidopage. Coleman est le champion en titre des États-Unis et l’un des grands favoris du 100 mètres, une distance sur laquelle il détient le meilleur chrono au cours des trois dernières années. Les championnats du monde commenceront le 27 septembre au Qatar, où Coleman cherchera à ajouter à la médaille d’argent qu’il a remportée en 2017. Lors de cette course, il a devancé Usain Bolt, qui disputait son dernier 100 mètres.