US Open: Serena WIlliams se hisse en huitièmes de finale

Pour une 18e année consécutive, Serena Williams a atteint les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis.

Elle a réussi cet exploit en battant la Tchèque Karolina Muchova 6-3, 6-2 en 74 minutes au troisième tour de la compétition.

Williams, huitième joueuse mondiale, a réussi cinq bris en huit occasions contre un seul (sur cinq balles de bris) pour Muchova, qui pointe au 44e rang. L’Américaine, qui aura 38 ans en septembre, a aussi eu le dessus sur les coups gagnants, 20 contre 17, et les fautes directes, 15 contre 22.

Au tour suivant, celle qui a remporté 23 titres en tournois du Grand Chelem sera opposée à la Croate Petra Martic. La 22e tête de série a eu raison de la Lettone Anastasija Sevastova, classée 12e, 6-4, 6-3.

Dans les autres rencontres, la troisième tête de série Karolina Pliskova a fait fi d’un passage à vide au deuxième set pour l’emporter 6-1, 4-6, 6-4 aux dépens d’Ons Jabeur.

Après que Jabeur eut demandé la présence d’un soigneur après la première manche, elle a repris du mordant et Pliskova a été gagnée par la frustration, fracassant même sa raquette au sol, ce qui a entraîné un avertissement formel de l’officiel.

Jabeur, une Tunisienne qui tentait de devenir la première Arabe à atteindre le quatrième tour d’un tournoi majeur, a toutefois manqué de rythme dans la manche ultime. Bien qu’elle ait réussi 49 coups gagnants dans ce match, elle a aussi commis 43 fautes directes, dont 17 dans le troisième set.

Pliskova sera opposée en huitièmes de finale à la Britannique Johanna Konta. La 16e tête de série a disposé de Shuai Zhang, classée 33e, 6-2, 6-3.

La deuxième raquette mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty, a aussi atteint les huitièmes aprèes avoir montré la sortie à la Grecque classée 30e Maria Sakkari 7-5, 6-3. Barty affrontera la Chinoise Qian Wang (18e) qui a battu la Française Fiona Ferro.

Andreescu éliminée en double

En double, Bianca Andreescu et Sharon Fichman se sont inclinées devant les Américaines Whitney Osuigwe et Taylor Townsend 6-2, 6-3, tandis que Gabriela Dabrowski et Yifan Xu, têtes de série numéro 3, ont poursuivi leur route en défaisant Lidziya Marozava et Katarina Srebotnik 7-5, 6-4.

Dabrowski disputera également le double mixte plus tard en soirée. Son partenaire, le Croate Mate Pavic, et elle, classés deuxièmes, feront face à la Croate Darija Jurak et au Néo-Zélandais Marcus Daniell.