Antoine Valois-Fortier obtient le bronze aux Mondiaux de judo

Après des mois d’incertitude, de rééducation et de travail acharné, Antoine Valois-Fortier récolte enfin le fruit de ses efforts. Le judoka de Beauport a remporté la médaille de bronze chez les moins de 81 kg aux Championnats du monde de judo présentés à Tokyo, mercredi.

Le Québécois a dû disputer un total de sept combats avant de pouvoir savourer son troisième podium en carrière aux Mondiaux. Et pour concrétiser cet exploit, il a dû faire preuve de patience et d’acharnement.

En petite finale, Valois-Fortier était confronté à l’Égyptien Mohamed Abdelaal. Après avoir marqué tôt dans l’affrontement, le Canadien a respecté son plan de match pour l’emporter au pointage à l’issue des quatre minutes réglementaires.

L’athlète âgé de 29 ans a admis après la compétition qu’il appréciait particulièrement cette médaille de bronze, surtout après avoir été opéré en juillet 2018 pour soigner deux hernies discales qui l’affectaient depuis plusieurs années.

« C’est l’une des premières fois dans ma carrière que je suis aussi satisfait d’une médaille de bronze, a-t-il confié. Il y a un an, j’avais un corset autour du corps et j’étais dans le doute par rapport à mon avenir. Par contre, avec beaucoup de patience et d’efforts, j’ai été en mesure de revenir et c’est pourquoi cette médaille est aussi importante pour moi. »

Sa seule défaite du jour est survenue au cinquième tour de la phase préliminaire, où il a plié l’échine devant le no 1 mondial, l’Iranien Saeid Mollael. Après quatre victoires consécutives, Valois-Fortier a perdu par ippon contre Mollael.

« J’étais un petit peu déçu après le duel. Je l’avais battu en Croatie il y a quelques semaines et je sais que j’aurais pu répéter l’exploit. Il m’a surpris avec plusieurs enchaînements différents et il a réussi à m’enrouler pour gagner par ippon. C’est une erreur qui me prive peut-être d’une première ou deuxième place, mais la journée reste très positive », a résumé le principal intéressé.

Ce résultat semble avoir particulièrement plu à Nicolas Gill, le directeur général et directeur haute performance de Judo Canada, qui était présent à Tokyo avec la délégation canadienne.

« Je pense qu’il a fait une de ses plus belles performances à vie aujourd’hui, a dit Gill. C’est très encourageant pour lui, surtout après sa blessure. Il est résilient et il démontre une superbe progression depuis son retour. Cette médaille lui procure plusieurs points en vue des qualifications pour (les JO de) Tokyo. »

Quant à son compatriote Étienne Briand, il a vu son parcours prendre fin à son troisième combat du jour chez les moins de 81 kg également. Il a subi la défaite en temps supplémentaire contre Abdelaal.

Chez les dames, Catherine Beauchemin-Pinard a subi l’élimination d’entrée de jeu chez les moins de 63 kg. La Québécoise s’est inclinée dans la dernière minute de son duel face à la Mongolienne Gankhaich Bold.

Jeudi, ce sera au tour Kelita Zupancic (moins de 70 kg) et Zachary Burt (moins de 90 kg) de fouler les tatamis japonais. Les deux représentants de l’unifolié tenteront de procurer une troisième médaille au Canada à ces Mondiaux.