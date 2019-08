Sagan et Alaphilippe seront présents aux Grands Prix cyclistes

Ce n’est pas parce que le Tour d’Espagne se déroule en même temps que les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal qu’il n’y aura pas de têtes d’affiche présentes pour la 10e édition de cet événement. Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Michael Matthews et Greg Van Avermaet ont tous confirmé leur présence aux organisateurs, mercredi.

Matthews tentera notamment de défendre son doublé réalisé l’an dernier à Québec et Montréal. Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Olivier Naesen, Vincenzo Nibali, Adam Yates, Michal Kwiatkowski, Diego Ulissi, Tim Wellens et Richie Porte viendront également étoffer ce peloton très relevé.

« La qualité incroyable du plateau de coureurs en 2019, alors que nous célébrons la dixième édition, est une récompense de toutes les valeurs que nous insufflons dans nos épreuves », a dit Marcel Leblanc, vice-président exécutif des GPCQM, par voie de communiqué.

Au total, 18 des meilleures équipes au monde participeront aux GPCQM, ainsi que trois autres invitées par les organisateurs — l’équipe nationale du Canada, Israël Cycling Academy et Rally UHC Cycling. C’est d’ailleurs grâce à ces invitations que le Montréalais Guillaume Boivin et le Britanno-Colombien Svein Tuft pourront participer aux seules courses d’un jour de l’UCI WorldTour en Amérique du Nord.

Ils seront accompagnés de Hugo Houle (Astana), de Sainte-Perpétue, Michael Woods (EF Education First), d’Ottawa, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), de Saguenay, ainsi que d’une formation canadienne composée de jeunes espoirs. Cyclisme Canada avait d’ailleurs annoncé la semaine dernière que cinq Québécois faisant partie de son équipe de développement participeront à l’événement.

Il s’agit de James Piccoli, Laurent Gervais et Adam Roberge, tous de Montréal, de même que Charles-Étienne Chrétien, d’Amos, et Nickolas Zukowsky, de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Ils seront accompagnés pour l’occasion de leurs coéquipiers Evan Burtnik, d’Edmonton, et Jordan Cheyne, de Big White, en C.-B..

Les GPCQM seront disputés les 13 septembre, à Québec, et 15 septembre, à Montréal.