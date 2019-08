Nadal atteint le deuxième tour à l’US Open

L’Espagnol Rafael Nadal a facilement franchi le premier tour des Internationaux des États-Unis, mardi, tandis que deux membres de la génération cherchant à faire tomber la vieille garde du tennis masculin ont vu leur parcours prendre fin de manière prématurée.

Nadal a défait l’Australien John Millman 6-3, 6-2, 6-2.

Invaincu au cours de sa carrière lors de la première ronde des Internationaux des États-Unis, Nadal n’a jamais été inquiété face à Millman, qui avait surpris Roger Federer au quatrième tour l’an dernier à Flushing Meadows. Cependant, l’Australien classé 60e au monde n’a pas été en mesure de rivaliser avec Nadal en fond de terrain.

L’Espagnol a mis un terme au match en cognant un magnifique coup gagnant.

Au prochain tour, Nadal affrontera un autre Australien, Thanasi Kokkinakis. Ce dernier est classé 203e au monde et a bénéficié d’une invitation pour participer au tournoi.

Pour leur part, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont été victimes de revers surprises, mardi.

Thiem, quatrième tête de série, a été battu 6-4, 3-6, 6-3 et 6-2 par Thomas Fabbiano.

Classé 87e, l’Italien a battu l’Autrichien en deux heures et 26 minutes, grâce notamment à quatre bris. Thiem en a signé un seul, en plus de commettre 28 fautes directes dans les deux dernières manches.

Fabbiano ne s’est jamais rendu au-delà du troisième tour en grand chelem. Son prochain rival sera le Kazakh Alexander Bublik, 75e à l’ATP.

Tsitsipas aura lui aussi fait une brève présence, alors que le Russe Andrey Rublev l’a vaincu 6-4, 6-7 (5), 7-6 (7), 7-5.

Huitième tête de série, Tsitsipas avait vaincu Federer en Australie, où il a atteint les demi-finales. À Roland-Garros, il s’est rendu au quatrième tour. Mais à Wimbledon et maintenant à New York, le jeune Grec a été défait à sa première rencontre.

Rublev a gagné en 3 heures et 58 minutes, malgré la vingtaine d’as de Tsitsipas. Le Russe a obtenu cinq des huit bris.

« C’est le genre de victoire qui donne confiance, parce que Stefanos est un joueur exceptionnel », a dit Rublev, qui aura Gilles Simon comme prochain rival.

Plus tôt ce mois-ci, Rublev a été le tombeur de Federer à Cincinnati.

Alexander Zverev a eu raison du Moldave Radu Albot 6-1, 6-3, 3-6, 4-6 et 6-2.

L’Allemand a eu besoin de trois heures et 13 minutes. Jeudi, il trouvera sur sa route Frances Tiafoe, victorieux 6-2, 6-3 et 1-2 face au Croate Ivo Karlovic, qui s’est retiré en raison de problèmes au dos.

Tiafoe a 21 ans, Karlovic 40. Ce dernier s’était décommandé de la Coupe Rogers à Montréal, justement pour cause d’ennuis au dos.

Un autre Croate soit Marin Cilic, champion du tournoi en 2014, s’est imposé 6-3, 6-2 et 7-6 (8) devant Martin Klizan, un Slovaque. Cilic a inscrit 17 as et quatre bris.

L’Américain John Isner, 14e tête de série, a obtenu 29 as et 55 coups gagnants, l’emportant 6-3, 6-4 et 6-4 face à Guillermo Garcia-Lopez, de l’Espagne.

Tennys Sandgren, des États-Unis, a signé toute une remontée pour écarter le Français Jo-Wilfried Tsonga: 1-6, 6-7 (2), 6-4, 7-6 (5), 7-5. Sandgren a obtenu son deuxième bris à 5-5 au dernier set.

Osaka triomphe à l’arraché

Les espoirs de Naomi Osaka de défendre son titre avec succès aux Internationaux des États-Unis ont failli s’envoler, mardi.

De retour sur le court Arthur Ashe, un an après y avoir battu Serena Williams (dans une finale controversée), la favorite a effacé un retard de 0-3 en première manche avant de l’emporter 6-4, 6-7 (5) et 6-2 face à Anna Blinkova, au premier tour.

« Je pense que je n’ai jamais été aussi nerveuse, a dit Osaka, qui jouera contre Magda Linette en deuxième ronde. Je n’ai jamais vraiment trouvé mon rythme, j’ai simplement lutté aussi fort que je pouvais. »

Osaka portait un imposant bandage noir au genou gauche, qui l’ennuie depuis un certain temps déjà.

Ses mouvements n’ont pas trop affecté sa performance, du moins pas autant que son manque de constance. Osaka a commis 50 fautes directes, soit deux fois plus que Blinkova, 84e au monde.

La Japonaise a laissé filer une balle de match en effectuant un coup droit brouillon, alors qu’elle tentait de sceller l’issue de la rencontre à 6-5 en deuxième manche.

Seules deux championnes des Internationaux des États-Unis ont été évincées dès le premier tour l’année suivante dont Angelique Kerber, battue par Osaka en 2017.

Pour sa part, Sloane Stephens, championne en 2017, a vu son aventure new-yorkaise prendre fin. La 11e tête de série a été éliminée dès le premier tour par la Russe Anna Kalinskaya, qui l’a emporté 6-3, 6-4.

Kalinskaya, une Russe âgée de 20 ans et classée 127e au monde, n’avait jamais gagné un seul match du tableau principal d’un tournoi majeur avant de vaincre Stephens.

Stephens a commis 33 fautes directes, contre 15 pour Kalinskaya.

Simona Halep, quatrième tête d’affiche, a eu le dessus 6-3, 3-6 et 6-2 devant l’Américaine Nicole Gibbs. Au deuxième tour, la reine de Wimbledon aura devant elle Taylor Townsend, une qualifiée.

La Tchèque Petra Kvitova, sixième tête de série, a gagné 6-2 et 6-4 contre Denisa Allertova, une compatriote.

Kvitova, deux fois championne à Wimbledon, tente de reprendre la forme à la suite d’une blessure à l’avant-bras. Elle a ainsi dû rater la Coupe Rogers, et sa préparation en vue de New York s’est limitée à un revers au premier tour à Cincinnati.

Alison Riske, des États-Unis, a ravi le public en surprenant l’Espagnole Garbine Muguruza, 2-6, 6-1 et 6-3.

Muguruza a aussi été battue à ses premiers matches à Wimbledon et Cincinnati. Depuis un an, elle a pris part à une seule finale, celle de Monterrey, en avril, où elle est parvenue à défendre son titre.

Muguruza a triomphé à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017.

La Danoise et 19e tête de série, Caroline Wozniacki, a défait la Chinoise Yafan Wang 1-6, 7-5 et 6-3.

« Après la première manche, j’ai juste pris une bonne respiration, a dit Wozniacki, la championne des Internationaux d’Australie, en 2018. Je me suis dit, ’ok. Voyons ce que je peux faire pour mieux commencer la deuxième manche’. »

Wozniacki a pris part à la finale new-yorkaise en 2009 et en 2014.

La Française Alizé Cornet, la Suissesse Belinda Bencic et l’Estonienne Anett Kontaveit ont écarté leurs rivales en deux manches.