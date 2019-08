Jin Young Ko remporte l’Omnium canadien

La golfeuse la mieux classée au monde, Jin Young Ko, a remporté dimanche l’Omnium féminin CP, au club Magna.

La Sud-Coréenne a joué 64, pour un total de 262, soit pas moins de 26 coups sous la normale. Elle a réussi huit oiselets, dont six sur le deuxième neuf. Ko a battu par cinq coups Nicole Broch Larsen (69), du Danemark.

Ko n’a pas commis un seul boguey pendant le tournoi. Au neuvième trou, elle a savamment récupéré un mauvais contact à son deuxième coup. Un roulé de six pieds lui a permis de s’en tirer avec une normale. Elle a mis la main sur 337 500 $, sur une bourse globale de 2,25 millions de dollars. En marchant vers le vert du 18e, Ko a demandé à sa partenaire de jeu, Brooke Henderson, assidûment suivie par une foule partisane, de se joindre à elle. Les deux golfeuses ont ensuite marché côte à côte, un geste que l’Ontarienne a apprécié.

« Nous avons beaucoup de respect l’une pour l’autre, a dit Henderson. Si ce n’était pas moi qui gagnais, je suis contente que ce soit elle. On ne pouvait pas avoir une meilleure personne ou une meilleure golfeuse comme gagnante. » Ko a maintenant soulevé quatre trophées en 2019.

« Ce n’est pas pour rien qu’elle est la numéro un, a dit Henderson. Elle connaît une saison incroyable. Il y a tellement de talent sur le circuit. C’est dur de gagner un seul tournoi, alors quatre fois, c’est fabuleux. » Henderson était la championne en titre. Elle a ramené une carte de 69, terminant à égalité au troisième rang avec Lizette Salas, des États-Unis (64), à moins 19.

Salas a inscrit neuf oiselets et a commis un boguey.

Après des scores de 66, 69 et 65, Henderson amorçait l’étape à deux coups de la tête (Ko et Larsen se la partageaient, au début de la journée). La Canadienne a obtenu quatre oiselets et un boguey.

Au premier trou, elle a dû se contenter d’une normale en ratant de peu un roulé. Au même trou, Larsen a calé une frappe de 20 pieds, pour un oiselet.

Samedi, la joueuse de Smiths Falls avait brillé avec un score de 29 en deuxième moitié d’étape, avec un aigle et cinq oiselets.

Dimanche, Henderson a inscrit la normale à ses six premiers trous. Au septième, elle est passée à trois pieds d’obtenir un aigle.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a signé un 71, comme la veille. Un total de 282 lui a valu la 44e place, à 20 coups de la gagnante.

Il y avait 15 Canadiennes au départ de la première étape. Les Québécoises Maude-Aimée Leblanc, Céleste Dao, Brigitte Thibault et Valérie Tanguay ont été parmi celles qui n’ont pas accédé aux étapes du week-end.