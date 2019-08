Garde veut voir ses hommes relever la tête

Le soccer est un sport qui se pratique sur une vaste pelouse, mais il se joue aussi dans la tête de ses athlètes. Et c’est ce dernier aspect qui est ressorti des mêlées de presse qui ont suivi la séance d’entraînement des joueurs de l’Impact de Montréal, mardi.

Après avoir ruminé pendant plus de deux jours un verdict nul de 3-3 à saveur de défaite contre le FC Dallas, samedi au stade Saputo, les joueurs montréalais ont renoué avec le centre Nutrilait dans un état d’esprit qui a semblé plaire à Rémi Garde.

« Je voulais voir des joueurs qui relèvent la tête, parce qu’on a eu, évidemment, une soirée difficile », a déclaré Garde en faisant allusion à l’effondrement de sa troupe en deuxième demie. « Maintenant, il faut se projeter vers l’avant. Je pense qu’on a une fin de saison qui sera de toute façon difficile dans le sens où tout va se jouer à très peu de choses. Je voulais les voir positifs, je voulais les voir avec de l’envie, de l’enthousiasme, aussi de la qualité dans l’entraînement, et c’est ce que j’ai trouvé. Donc, c’était une bonne séance, une bonne reprise après ce qui nous est arrivé », a-t-il ajouté au terme d’une séance plutôt énergique, longue d’environ 90 minutes.

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Garde n’a évidemment pas pu éviter les questions sur les ennuis de l’équipe lors des phases arrêtées, qui ont non seulement mené au match nul de samedi, mais à une défaite sur un autre but tardif, une semaine plus tôt à Chicago. « Ce qui est rageant, c’est que trois jours avant [le match contre FC Dallas], à Calgary, on avait subi un véritable entraînement sur ces phases-là », a noté Garde en parlant du match retour de la demi-finale du Championnat canadien. « On avait absolument bien répondu, et là, on a failli une nouvelle fois et c’est vraiment dommage. Il faut qu’on soit meilleurs sur ces phases-là, point final. »

L’Impact (10-13-4) et le Toronto FC (9-10-7) amorceront leur duel à égalité avec 34 points. Pour l’instant, l’Impact occupe le septième rang de l’Association Est, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires, à cause d’un plus grand nombre de victoires.