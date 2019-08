La championne canoéiste Laurence Vincent-Lapointe suspendue pour dopage

Coup de théâtre dans le monde du canoë-kayak canadien. La Trifluvienne Laurence Vincent-Lapointe a subi un contrôle antidopage positif et l’athlète est provisoirement suspendue dans l’attente de la conclusion de l’affaire.

C’est donc dire que la multiple championne du monde ne participera pas aux Championnats du monde de canoë-sprint cette semaine à Szeged, en Hongrie.

Vincent-Lapointe demeurera provisoirement suspendue jusqu’à la fin de la procédure officielle. Une audience complète aura lieu ultérieurement.

La substance trouvée dans l’échantillon de Vincent Lapointe, lors d’un contrôle inopiné fin juillet, ferait l’objet de récents cas de suppléments contaminés. Les informations préliminaires indiquent que ce résultat anormal pourrait être causé par l’utilisation involontaire d’une substance interdite.

« Nous sommes très déçus que cela se produise à la veille de notre plus grand événement de l’année, a déclaré le secrétaire général de la Fédération internationale de canoë, Simon Toulson.

« Les droits de l’athlète doivent être respectés, nous ne ferons donc aucun autre commentaire avant la fin de la procédure. »

Vincent-Lapointe a remporté six titres mondiaux C1-200 mètres et quatre médailles d’or C2-500 mètres. Elle a également remporté l’an dernier la finale en C1-5000 mètres.

« Je suis encore sous le choc et complètement dévastée par la situation parce que je n’ai absolument rien fait de mal et parce que je n’ai rien à cacher. Je suis une personne intègre. La tricherie me répugne, a affirmé Vincent-Lapointe dans un communiqué.

« Je crois en un sport propre et c’est ce que j’applique comme principe dans ma vie d’athlète. Je n’aurais jamais risqué mon nom, ma réputation, ma carrière pour améliorer mes performances et creuser l’écart avec mes adversaires. »

L’athlète, qui dit vivre un cauchemar depuis qu’elle a appris la nouvelle, cherche avec l’aide de Canoë Kayak Canada à trouver d’où provient cette substance interdite et prouver qu’elle n’a rien à se reprocher.

« Canoë Kayak Canada soutient pleinement Laurence dans cette situation extrêmement difficile et malheureuse et nous ferons tout en notre pouvoir pour l’aider à prouver son innocence, a déclaré Casey Wade, chef de la direction de l’organisme. Nous avons de fortes raisons de croire que Laurence a pris toutes les précautions nécessaires à l’égard des règles et des procédures liées à l’antidopage et qu’elle n’a pas intentionnellement pris de substance interdite. »

Vincent-Lapointe rencontrera les médias, mardi.