Un ancien joueur de la NFL meurt à 36 ans dans un accident de moto

Austin — L’ancien porteur de ballon dans la NFL Cedric Benson est décédé dans un accident de motocyclette, samedi soir au Texas. Il était âgé de 36 ans. Benson a été sélectionné par les Bears de Chicago au quatrième rang du repêchage de la NFL en 2005. Il a disputé huit saisons dans la NFL avec les Bears, les Bengals de Cincinnati et les Packers de Green Bay, accumulant 6017 verges de gains et 33 touchés. Il avait auparavant porté les couleurs des Longhorns de l’Université du Texas et il est le seul joueur dans l’histoire de l’équipe à avoir récolté au moins 1000 verges de gains au sol lors de quatre campagnes. Après sa carrière dans la NFL, Benson s’est installé à Austin et a créé une fondation pour venir en aide aux enfants et aux familles défavorisés.