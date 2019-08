Roger Federer éliminé par un qualifié à Cincinnati

Le Russe Aindrey Rublev a éliminé le Suisse Roger Federer au troisième tour du tournoi de Cincinnati, jeudi, grâce à une victoire de 6-3, 6-4.

Classé 70e au monde, Rublev a réussi 17 coups gagnants contre 20 pour Federer, classé troisième. Cependant, Rublev a commis seulement six fautes directes, tandis que Federer en a commis 19.

Federer détient sept titres du tournoi de Cincinnati. Il s’agissait de son premier événement depuis sa défaite en finale à Wimbledon contre Novak Djokovic, le mois dernier.

En raison d’ennuis avec son service, Federer a été victime de deux bris en première manche.

« Et voilà. Ç’a donné le ton au match un peu, a dit Federer. Il a joué un match très propre — attaque, défense, au service. Il ne m’a pas donné grand-chose. »

Le duel a duré 62 minutes. Selon l’ATP, il s’agit de la défaite la plus expéditive de Federer depuis 2003, quand il avait perdu en 54 minutes contre Franco Squillari lors du premier tour du tournoi de Sydney.

Rublev a dû passer par les qualifications pour accéder au tableau principal à Cincinnati. Il s’agit pour lui d’une deuxième victoire en carrière contre un membre du top 5 mondial, après avoir vaincu Dominic Thiem le mois dernier à Hambourg.

Lors des quarts de finale, Rublev croisera le fer avec le Russe Daniil Medvedev. Finaliste à la Coupe Rogers à Montréal, la semaine dernière, Medvedev a battu l’Allemand Jan-Lennard Struff 6-2 et 6-1, en 66 minutes.

De son côté, le Japonais Yoshihito Nishioka a de nouveau causé une surprise, après avoir battu Kei Nishikori la veille. Jeudi, il a signé les deux seuls bris du match et a défait l’Australien Alex De Minaur 7-5, 6-4.

De Minaur est 38e à l’ATP, Nishioka 77e. Le Japonais de 23 ans aura comme rival en quarts de finale David Goffin, qui a battu Adrian Mannarino 7-6 (6), 6-2.

Richard Gasquet a battu Diego Schwartzman 7-6 (6) et 6-3 ; ça lui vaudra un match contre Roberto Bautista Agut, victorieux 6-1 et 6-2 devant Miomir Kecmanovic.

Chez les dames, la favorite Ashleigh Barty a vaincu Anett Kontaveit de l’Estonie 4-6, 7-5 et 7-5, jeudi. Barty, numéro 2 au monde, trouvera sur sa route Maria Sakkari, qui est venue à bout d’Aryna Sabalenka 6-7 (4), 6-4 et 6-4.

Venus Williams a infligé un revers de 2-6, 6-3, 6-3 à Donna Vekic, de la Croatie. Au tour suivant, elle aura à composer avec Madison Keys ou Simona Halep, quatrième tête de série.