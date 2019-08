Liverpool reste maître d'Europe

Liverpool a confirmé sa suprématie continentale en remportant sa 4e Supercoupe d’Europe face à Chelsea (2-2, 5-4 en fusillade) au bout d’une séance de tirs au but à suspense, mercredi soir, à Istanbul.

Après un 5 sur 5 réussi par les Reds, l’ultime tentative des Blues, tirée par leur jeune attaquant Tammy Abraham (21 ans) a été stoppée par Adrian, titulaire dans les cages de Liverpool en l’absence d’Alisson Becker, blessé.

Un héros d’autant plus inattendu que le gardien espagnol, en fin de contrat avec West Ham, s’entraînait encore il y a plusieurs semaines avec un club andalou de 6e division, l’UD Pilas, avant d’être recruté par Jürgen Klopp.

Avec cette 4e Supercoupe d’Europe décrochée (1977, 2001, 2005 et donc 2019), le club de la Mersey s’évite un début de saison délicat, 10 jours après avoir perdu un premier trophée, le Community Shield, face à Manchester City.

Compte tenu du festival d’occasions manquées par Chelsea en fin de match, le couperet n’est pourtant pas passé loin pour les joueurs de Klopp, qui dirigeait mercredi le 800e match de sa carrière d’entraîneur.

Mais les séances de tirs au but en finale européenne à Istanbul, Liverpool connaît : c’est sur les rives du Bosphore que les Reds ont écrit une des plus belles pages de leur histoire en étant sacrés champions d’Europe en 2005 face à un AC Milan « All Star » après avoir été menés 3-0 à la mi-temps.

Pour cette première Supercoupe d’Europe entre deux clubs anglais, un doublé de Sadio Mané a permis aux Reds d’égaliser (47e) après l’ouverture du score d’Oliver Giroud (35e) puis de mener (94e) jusqu’à un tir de pénalité sifflé par la Française Stéphanie Frappart – première femme à diriger une rencontre masculine majeure – et transformé par Jorginho (100e). Finalement sans conséquence pour Salah et les siens.

« Gagner des trophées, c’est toujours incomparable. Je suis juste fier. C’est le mental qui a fait la différence aujourd’hui », a savouré Mané au micro de RMC Sport.

Liverpool avait démarré la rencontre pied au plancher, mais le club de l’ouest de Londres a laissé passer les vagues, profitant d’une accalmie pour transpercer la marée « Red » sur une transition offensive clinique.

Parfaitement décalé par Christian Pulisic, après une récupération haute de N’Golo Kanté – forcément – Olivier Giroud a conclu du plat du pied gauche (35e).

C’était le premier but cette saison du Français, qui avait terminé meilleur buteur de la Ligue Europa avec 11 réalisations la saison dernière, ouvrant déjà le score en finale de C3 face à ses anciens coéquipiers d’Arsenal.

Surfant sur leur avantage, les Blues auraient même pu doubler la mise dans la foulée. Le but de Pulisic, sur une frappe sans élan, a finalement été refusé après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

« C’était un match difficile, a reconnu le Red Divock Origi. On a joué contre une bonne équipe de Chelsea, bien organisée. Gagner comme ça à la fin, c’est incroyable. »

Sans perdre de temps, Klopp a lancé au retour des vestiaires son numéro 9 brésilien Roberto Firmino, curieusement laissé sur le banc au coup d’envoi.

Son trio magique retrouvé, Liverpool a tout de suite trouvé la faille grâce à un ballon de Fabinho par-dessus la défense pour Firmino, à peine entré en jeu, qui a remis à Mané seul face au but vide (47e).

Firmino pour Mané, la formule gagnante pour les champions d’Europe puisque, servi en retrait par l’Auriverde, Mané a donné l’avantage aux Reds d’un missile du plat du pied en prolongation (94e). Son 19e but de l’année civile.

Une avance de courte durée : pour une sortie non maîtrisée dans les pieds de l’attaquant des Blues Tammy Abraham, Adrian a offert un tir de pénalité à Chelsea. Transformé sans trembler par Jorginho (100e).

Ce fut ensuite un festival d’occasions manquées côté londonien. Mais le Chelsea de Frank Lampard, brutalisé 4-0 par Manchester United pour la reprise du championnat, n’est cette fois pas passé loin.