L’Impact accède à la finale du Championnat canadien de soccer

L’Impact de Montréal s’est qualifié pour la finale du Championnat canadien de soccer grâce à une victoire de 1-0 lors du duel retour contre le Cavalry FC mercredi soir devant 5633 spectateurs au complexe de Spruce Meadows, à Calgary.

En finale, les 18 et 25 septembre, l’Impact affrontera le Toronto FC, qui a facilement vaincu le Fury d’Ottawa 5-0 au total des buts marqués à la suite de son gain de 3-0 mercredi au stade BMO.

Le seul but du match a été l’oeuvre d’Anthony Jackson-Hamel à la 13e minute de jeu, à la suite d’un corner de Saphir Taïder. Le gardien Marco Carducci a touché au ballon de sa main gauche tout en plongeant, mais pas assez pour l’empêcher de faire vibrer les cordages.

Ce but a permis à la troupe de Rémi Garde de se donner une avance de 3-1 au score cumulatif et surtout, d’annuler le but à l’extérieur qu’il avait concédé à la formation albertaine lors du match aller mercredi dernier au stade Saputo.

Cinq minutes plus tôt, le Cavalry FC était venu près de prendre l’avance dans le match, mais le puissant tir de Mauro Eustaquio a été dévié, facilitant la tâche du gardien Clément Diop.

Par la suite, l’Impact a su résister aux nombreuses attaques du Cavalry FC, qui a terminé la rencontre avec 18 tirs en direction des filets de Diop, mais seulement trois cadrés.

La pression constante du Cavalry FC a failli produire un but lorsque Dominick Zator a redirigé de la tête un coup de pied de coin Jose Escalante vers le filet de Diop, qui a sauté dans les airs pour faire dévier le ballon par-dessus son filet.

Dans les derniers instants de la première demie, Julian Buscher a profité d’une autre chance de marquer, mais son tir a atteint Bacary Sagna au visage. Puis, pendant les temps d’arrêt, Zator a tenté un tir d’environ 12 mètres qui a tout juste survolé le filet montréalais.

L’Impact a eu une bonne chance d’augmenter son avance pendant la 64e minute de jeu lorsque Lassi Lappalainen a reçu un centre de Maximiliano Urruti avant de décocher un tir qui a passé à côté du filet. Tout comme le Cavalry FC, l’Impact a obtenu trois tirs cadrés, sur neuf tentés vers Carducci.

Le Cavalry FC, qui évolue dans la Première ligue canadienne, tentait de causer l’élimination d’une deuxième équipe de la MLS après avoir vaincu les Whitecaps de Vancouver en troisième ronde.