Vernon Adams fils de retour à l’entraînement

Après avoir vu son équipe essuyer deux défaites d’affilée, l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Khari Jones, accueille les bonnes nouvelles au même rythme que les mauvaises cette semaine.

Les joueurs offensifs des Alouettes (3-4) se succèdent à l’infirmerie depuis le début de la saison, mais mercredi, Jones a une fois de plus compté sur son quart numéro un Vernon Adams fils et sur le receveur DeVier Posey.

Les deux joueurs se sont entraînés avec la première unité offensive en vue du match de samedi soir contre les Stampeders de Calgary (5-3).

L’ambiance est différente lorsque [Vernon] est là parce qu’il possède une belle énergie et ça vient du fait qu’il roule sa bosse dans la LCF depuis quelques années

Victime d’une commotion cérébrale contre le Rouge et Noir d’Ottawa, le 2 août, Adams ne semblait pas avoir perdu la touche qui lui avait permis de guider son équipe vers trois gains consécutifs avant de tomber au combat.

Le quart âgé de 26 ans était aux premières loges pour voir l’attaque qu’il a confiée aux mains d’Antonio Pipkin et de Matthew Shiltz éprouver plusieurs difficultés lors d’une défaite de 17-10 contre les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi.

Pipkin et Shiltz n’ont récolté qu’un total de 90 verges par la passe pendant cette rencontre, qui a été écourtée par le mauvais temps, forçant Jones à critiquer le manque de rythme de son attaque. Au terme de l’entraînement de mercredi, il a d’ailleurs réitéré que l’ambiance n’est pas la même lorsqu’Adams tient les rênes.

« Vernon grandit en tant que quart numéro un et c’est ce qui est plaisant à regarder. L’ambiance est différente lorsqu’il est là parce qu’il possède une belle énergie et ça vient du fait qu’il roule sa bosse dans la LCF depuis quelques années. Le plus intéressant, c’est que je crois qu’il a toutes les habiletés pour devenir encore meilleur », a souligné Jones.

Posey aussi semblait en grande forme après s’être remis d’une blessure au mollet. Le receveur de 29 ans n’a pris part qu’à trois parties cette saison, captant neuf ballons pour des gains de 100 verges et un touché.

Adams et Posey n’ont pas beaucoup eu l’occasion de jouer ensemble depuis le début de la saison et la chimie doit encore se développer, mais le quart s’est dit heureux de voir une cible de la sorte s’ajouter à son arsenal.

« DeVier est un grand receveur très rapide et il attrape tout ce qu’on lui lance. C’est un leader dans cette équipe et c’est ce qui le rend encore meilleur pour nous. L’entraînement se termine, mais il fait du temps supplémentaire pour peaufiner ses techniques. Il va beaucoup nous aider cette semaine », a indiqué Adams.

Les bonnes nouvelles ne sont toutefois pas arrivées seules.

Même s’il disputera un premier match depuis le 13 juillet, Posey pourrait être très occupé samedi, car les Alouettes ont annoncé mardi avoir placé le nom du receveur B.J. Cunningham sur la liste des blessés pour une durée de six matchs en raison d’une fracture du poignet.

Cunningham s’est blessé lors de l’affrontement face aux Roughriders et il a subi une intervention chirurgicale. Le receveur pourrait être à l’écart du jeu pour le reste de la campagne.

Le retour au jeu du porteur de ballon William Stanback devrait pour sa part être retardé d’au moins une semaine en raison d’une blessure au talon. Stanback a participé pendant quelques minutes à l’entraînement de mardi, mais il n’a pas sauté sur le terrain mercredi.

« William est encore amoché et il ne peut toujours pas courir à pleine vitesse. Les chances de le voir jouer contre les Stampeders ne sont pas très élevées, mais nous gardons espoir qu’il puisse guérir rapidement. En attendant, nous devons trouver des façons d’impliquer un peu plus Jeremiah (Johnson) », a observé Jones.

Jones, qui occupe également le poste de coordonnateur offensif, a profité de l’entraînement pour s’amuser un peu avec les quarts et les receveurs de l’équipe. Il a lancé quelques passes, balayant du revers de la main les blagues évoquant son souhait de se dénicher un poste de substitut chez les Oiseaux.

Par ailleurs, l’ailier défensif Antonio Simmons s’est blessé à la cheville à l’entraînement, mais Jones a mentionné qu’il devrait être en mesure de jouer samedi.