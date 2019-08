Baseball: Springer donne le ton avec un circuit et les Astros battent les White Sox

Astros 6 - White Sox 2 (premier match d’un programme double)

George Springer a frappé un circuit sur le premier tir du match, mardi, alors que les Astros de Houston ont entamé un programme double en l’emportant 6-2 contre les White Sox de Chicago.

Jose Altuve a aussi cogné un circuit, tandis que Robinson Chirinos a fourni deux simples d’un point.

Zack Greinke (12-4) a retiré six frappeurs au bâton en six manches. Il a concédé des doubles productifs à Eloy Jimenez et Jose Abreu.

Orioles 3 - Yankees 8

Domingo German est devenu le premier lanceur des Majeures à inscrire une 16e victoire à sa fiche cette saison, alors que les Yankees de New York ont vaincu les Orioles de Baltimore 8-3.

German (16-2) a accordé deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches. Il a aidé les Yankees à gagner un 15e match d’affilée contre les Orioles.

DJ LeMahieu a frappé un circuit pour les Yankees, tandis qu’Aaron Judge a ajouté un double de deux points.

Cubs 2 - Phillies 4

J.T. Realmuto a frappé un circuit en solo et un double d’un point, aidant les Phillies de Philadelphie à l’emporter 4-2 face aux Cubs de Chicago.

Hector Neris a récolté un 21e sauvetage en disposant de Jason Heyward sur un roulant, avec deux coureurs sur les buts.

Jose Quintana, des Cubs, a établi un sommet personnel avec 14 retraits au bâton. En six manches de travail, il a permis deux points et cinq coups sûrs.

Dodgers 15 - Marlins 1

Will Smith a claqué deux circuits et produit trois points, Cody Bellinger a ajouté son 39e circuit de la saison et les Dodgers de Los Angeles ont écrasé les Marlins de Miami 15-1.

Matt Beaty a produit quatre points à l’aide d’un circuit et d’un triple pour les Dodgers.

Pendant ce temps, Dustin May (1-1) a limité les Marlins à un point sur trois coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

Mets 3 - Braves 5

Ronald Acuna fils a frappé un septième circuit en autant de rencontres et les Braves d’Atlanta ont vaincu les Mets de New York 5-3.

Les Braves ont ainsi préservé leur avance de six matchs sur les Nationals de Washington en tête de la section Est de la Nationale. Les Mets, qui ont encaissé seulement un troisième revers en 18 sorties, ont glissé à neuf matchs des Braves.

Max Fried (14-4) a accordé un point, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches pour les Braves.

Mariners 11 - Tigers 6

Kyle Seager a cogné trois circuits et les Mariners de Seattle ont vaincu les Tigers de Detroit 11-6.

Le dernier joueur des Mariners à avoir claqué trois circuits dans un match était Jose Lopez, le 22 septembre 2010 face aux Blue Jays, à Toronto.

Tom Murphy a ajouté deux autres circuits pour les Mariners.