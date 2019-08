Sagan participera aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal

Le Slovaque Peter Sagan a confirmé sa présence aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, les 13 et 15 septembre prochains. Sagan, triple champion du monde et septuple vainqueur du maillot vert du Tour de France, a remporté l’épreuve de Québec en 2016 et en 2017, ainsi que celle de Montréal en 2013. Il était absent l’an dernier, ayant préféré prendre part au Tour d’Espagne, qui se déroule chaque année en même temps que les deux étapes de l’UCI WorldTour en Amérique. L’événement célèbre cette année son 10e anniversaire. L’épreuve de Montréal se déroulera sur une distance totale de 219,6 km et, cette année, les cyclistes parcourront deux tours supplémentaires du circuit du Mont-Royal de 12,2 km.