Nadal passe directement en finale

Rafael Nadal n’aura pas eu à verser la moindre goutte de sueur pour accéder à la finale de la Coupe Rogers de Montréal, samedi soir. Son adversaire, Gaël Monfils, a déclaré forfait quelques minutes avant leur duel.

Le comité organisateur en a fait l’annonce quelques minutes seulement après la fin du duel entre Daniil Medvedev et Karen Khachanov, remporté 6-1, 7-6 (6) par le neuvième joueur mondial.

Monfils, 20e joueur au monde, doit s’exprimer sur sa décision après le match de double mettant en vedette le Canadien Denis Shapovalov et son coéquipier indien Rohan Bopanna.

C’est donc dire que Nadal, le numéro 2 mondial, affrontera Medvedev en finale dimanche au stade IGA. Ce sera le premier duel en carrière entre les deux joueurs.

Nadal, le favori et champion en titre du tournoi, sera de toute évidence le favori en finale. « Rafa » convoitera alors un cinquième titre au Canada, après ceux acquis en 2005, 2008, 2013 et 2018, et il pourrait défendre un premier titre en carrière sur le ciment.

Quant à Medvedev, il tentera de devenir le premier joueur russe en 19 ans à remporter la Coupe Rogers de Montréal.

Jusqu’ici, seuls les Russes Andrei Chesnokov en 1991 et Marat Safin en 2000 ont déjà enlevé les honneurs du tournoi montréalais.

Medvedev n’a jamais remporté un tournoi de la série Masters 1000. Il disputera cependant une deuxième finale en autant de semaines, après s’être incliné devant Nick Kyrgios le week-end dernier à l’Omnium Citi de Washington.

« J’espère que cette fois-ci, ce sera la bonne », a confié Medvedev dans un excellent français en entrevue d’après-match sur le court.

Cette victoire a aussi permis à Medvedev de prendre les devants 2-1 en carrière contre Khachanov.

Ce dernier, qui est aussi âgé de 23 ans, participait à sa troisième demi-finale en carrière dans un tournoi de la série Masters 1000 — sa première s’était produite à la Coupe Rogers de Toronto l’an dernier, où il s’était incliné devant l’éventuel champion, Nadal.

Medvedev donnait vraiment l’impression d’un joueur qui ne voulait pas s’éterniser sur le court central samedi soir. Il a d’ailleurs clos le premier set en 24 petites minutes.

Pour sa part, Khachanov, qui entretient une relation houleuse avec la foule montréalaise depuis qu’il a éliminé Félix Auger-Aliassime au troisième tour jeudi, s’est de nouveau fait huer en deuxième manche. Cela a semblé le fouetter, du moins suffisamment pour qu’il pousse la manche au bris d’égalité.

Puis, alors que Medvedev menait 7-6, son coup droit a heurté le haut du filet avant d’atterrir du côté de Khachanov. Il a alors levé les bras vers le ciel, et poussé un soupir de soulagement.

Un abandon prévisible

La décision du Français de se retirer n’est pas surprenante. Il avait laissé entendre après sa victoire en quarts de finale plus tôt samedi après-midi que la fatigue accumulée ainsi qu’une blessure — vraisemblablement à une cheville — pourraient le contraindre à se retirer du tournoi.

Monfils avait alors mis deux heures et 24 minutes pour venir à bout de l’Espagnol Roberto Bautista Agut 6-4, 3-6 et 7-6 (2) en quarts de finale.

S’il avait affronté Nadal en soirée, Monfils, qui s’est appuyé sur sa raquette à maintes reprises au cours de ce duel contre Bautista Agut, n’aurait disposé que de deux heures de repos entre ses deux matchs.

Monfils et Bautista Agut étaient de retour sur le terrain après que leur match de quarts de finale prévu initialement en fin de soirée vendredi eut été suspendu en raison des mauvaises conditions météorologiques. La reprise du duel était prévue pour 13h samedi, mais Dame Nature a de nouveau joué les trouble-fête et l’a repoussée à 15h20.

Malgré son abandon, Monfils a maintenant égalé sa meilleure performance en carrière à la Coupe Rogers de Montréal; une place en demi-finales en 2017.